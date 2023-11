Dal cilindro ecco spuntare il nome di Loren Cristian Jackson, playmaker americano, classe 1996, che di fatto è il nuovo innesto della Happy Casa Brindisi. L’ufficialità è giunta nel primo pomeriggio di ieri, quindi nell’immediata vigilia della sfida odierna contro la Virtus Bologna, quando dalla stanza dei bottoni di contrada Masseriola si è alzata la classica fumata bianca. Il neo acquisto biancazzurro arriva dai francesi del Gravelines-Dunkerque dove ha iniziato la stagione, giocando nove partite di Betclic Elite viaggiando ad una media di 12,6 punti di media a partita, oltre a 3,3 assist a partita con il season high (27 punti e 4 assist smazzati) “timbrato” lo scorso 18 ottobre In FIBA Europe Cup in occasione della sfida casalinga contro il Leiden. Dopo aver trascorso la carriera universitaria tra Long Beach State (2016/2017) e Akron (dal 2018 al 2021) ed essere stato nominato giocatore dell’anno da junior nella Mid-American Conference (19,8 punti e 4,5 assist a partita), il giocatore nativo di Chicago ha cominciato la sua carriera da professionista due anni fa in Europa nel massimo campionato francese, a Roanne per l’esattezza mostrando da subito tutte le proprie qualità da leader tanto da vivere una convincente stagione da protagonista (14,9 punti, 5,9 assist e 1,5 rimbalzi). Numeri che ha poi confermato anche la scorsa stagione in Lega Adriatica con il SC Derby, (15,5 punti e 5.5 assist, tirando con il 41% da due, 39% da tre e 89% ai liberi). In estate il ritorno in Francia, al Gravelines-Dunkerque per l’appunto. Loren Jackson atterrerà a Brindisi nei prossimi giorni per unirsi al gruppo biancoazzurro e mettersi a disposizione dello staff tecnico in vista dei futuri impegni di campionato.

APPROFONDIMENTI BAKSET SERIE A L'Happy Casa Brindisi si sveglia tardi. A Trento arriva l’ottavo ko

Intanto però c’è da pensare alla gara odierna contro la corazzata Virtus Bologna. E’ il più classico dei testa coda, una di quelle partite dal pronostico chiuso in partenza. Ancora ferma al palo e con un’infermeria che tarda a svuotarsi (mentre si spera di recuperare Tommaso Laquintana, saranno ancora out sia il capitano JaJuan Johnson per uno strappo muscolare che Eric Lombardi alle prese con una lesione al polpaccio), la Happy Casa Brindisi è attesa da una vera e propria mission impossible, una montagna molto irta da scalare, che però i biancazzurri hanno l’obbligo di provare a scollinare. Magari ricordando l’impresa della passata stagione, quando dopo un’incredibile rimonta la squadra allora allenata da Frank Vitucci riusciti a spuntarla al fotofinish grazie ad una tripla di Ky Bowman. Da quella partita cominciò la scalata verso i playoff scudetto, l’auspicio è che pure stavolta l’incrocio con le “V nere” possa rappresentare il punto di svolta dell’annata brindisina. «Affrontiamo un big team a livello nazionale ed europeo, costruito con qualità e profondità di roster», le parole di coach Dragan Sakota. «Lo sappiamo ma ci dobbiamo concentrare al momento più su noi stessi, cercare di rendere al meglio nonostante questa situazione difficile tra atleti ancora infortunati e rientri non in perfetta forma. Cercheremo di fare il possibile per competere, consapevoli della forza dell’avversario».