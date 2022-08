L’Happy Casa Brindisi e il playmaker, si valutano diversi profili

Dopo la firma dell’esterno Dikembe Dixson, l’entourage della Happy Casa Brindisi volge tutte le sue attenzioni sull’ultimo colpo in entrata. Staff dirigenziale e tecnico prova a stringere i tempi per definire l’arrivo dell’ultimo tassello che ancora manca al roster, ovvero il playmaker da starting five al quale affidare le chiavi della regia. La società sarebbe in trattativa avanzata con un giocatore di esperienza, che bene s’incastrerebbe con le altre tessere del mosaico. Sul nome però non trapela nulla, nemmeno un piccolo indizio per cercare di capirne l’identità. Di certo l’Happy Casa sta sondando profili di alto livello (un tentativo sarebbe stato fatto con Shannon Evans, reduce da un’ottima stagione in Acb con il Betis Siviglia dove ha prodotto 17,4 punti, 6,8 assist e 3,0 rimbalzi di media a partita). Si prova quindi a chiudere il cerchio per la definizione dell’ultimo tassello ancora mancante, nel frattempo si scaldano i motori in vista del raduno e dell’inizio della preparazione fissati per la prossima settimana. Dal 16 agosto in sede, dove è programmata una prima parte di test e di lavoro atletico sotto la guida del nuovo preparatore atletico Davide Ferioli, e poi dal 25 a Campobasso al fine di perfezionare il lavoro a precedere la serie di amichevoli che inizieranno sabato 3 e domenica 4 settembre rispettivamente contro Napoli e Scafati. Saranno queste giornate particolarmente intense, nelle quali si comincerà pure a fare squadra dentro e fuori il campo da gioco.