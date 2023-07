Per la Happy Casa Brindisi si apre la 12 ª stagione di fila nel massimo campionato italiano. La società è sana, la piazza è seria, c’è poi l’entusiasmo dei tifosi e per questo motivo due giocatori di livello come Jamel Morris e JaJuan Johnson non ci hanno pensato tanto ad accettare la proposta contrattuale della dirigenza di contrada Masseriola. « Sono due colpi molto importanti quelli che siamo riusciti a mettere a segno » , dice il presidente Fernando Marino. « Morris lo scopriremo strada facendo mentre JJ Johnson è un giocatore che non bisogno di presentazioni. Appena si è presentata l’occasione non ce la siamo lasciata sfuggire, lui è un giocatore di livello assoluto, superiore alla media , che può ricoprire benissimo due ruoli. Ci farà sicuramente divertire e darà sostanza su tutti e due i lati del campo. E’ un’operazione che abbiamo voluto fortemente, la dovevamo ai nostri supporters che in questi giorni ci stanno dando fiducia con una campagna abbonamenti che procede a gonfie vele » . Ma la dirigenza biancazzurra ha pure dimostrato grande sagacia dopo gli addii di Bruno Mascolo e Andrea Mezzanotte. « Erano due operazioni in uscita alle quali, per certi versi, eravamo anche preparati » , dice Marino . « L’esperienza non ci manca, immaginavamo come sarebbe potuta finire l’una e l’altra situazione e , per questo motivo , non ci siamo fatti trovare impreparati f acendo firmare Tommaso Laquintana ed Eric Lombardi, due giocatori che hanno carattere, grinta, determinazione e voglia di non darsi mai per vinti. I nsieme a Bayehe e Riismaa permetteranno ai nuovi giocatori stranieri d’integrarsi al meglio » .

Il mercato della New Basket è sempre più in evoluzione. Chiuso di fatto il pacchetto degli italiani ora si aspettano buone nuove dalla Summer League di Las Vegas dove coach Fabio Corbani e il direttore sportivo belga Leo De Rycke sono presenti per valutare alcuni profili che possano tornare utili al progetto biancazzurro. « Siamo contenti di come sta procedendo la campagna acquisti. Da parte nostra non vogliamo lasciare nulla d’intentato » , dice il presidente Marino, « daremo al nostro allenatore un roster profondo e di qualità. Di comune accordo con tutti i soci abbiamo deciso di fare uno sforzo in più per investire e cercare di essere ancor più competitivi. Il progetto è questo, siamo ambiziosi e coscienti dell’alto livello del campionato italiano. La lista è molto corposa e comprende giocatori importanti che possono farci fare il salto di qualità. Lavoriamo alacremente per cercare di allestire il miglior roster possibile » . «G li obiettivi? Stiamo costruendo un roster più esperto. Vogliamo essere protagonisti e far divertire i tifosi, magari già dai preliminari di Basketball Champions League che vogliamo superare a tutti i costi » . Tre potenziali partite (la prima contro i romeni dell’Oradea) che il team biancazzurro disputerà nella sede unica di Antalya, Turchia, dal 25 settembre all’1 ottobre. « Quest’anno per noi la coppa diventa fondamentale, siamo una società che vuole crescere ancor di più e la finestra della competizione continentale è importantissima. Per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra estremamente competitiva » .