Il Lecce chiede strada alla Reggina: fischio d'inizio alle 16

Quella di oggi in casa della Reggina è la classica partita di serie B da prendere con le molle. Sulla carta non c'è storia tra il Lecce e la formazione calabrese: i salentini infatti vantano qualità ed esperienza superiori rispetto agli avversari. Però il calcio insegna che le partite si vincono sul campo, con i fatti, e non a parole. Un concetto molto chiaro a Eugenio Corini che conosce a fondo le insidie del campionato cadetto nel quale non c'è da meravigliarsi se l'ultima della classe batte la capolista. In questa stagione molto particolare poi regna sovrano l'equilibrio, ragion per cui ogni partita è una battaglia da affrontare al massimo delle forze. In questo senso, il Lecce si presenta sul manto erboso dello stadio Granillo con qualche defezione di troppo e con alcuni dubbi. L'ultima convocazione ad esempio ha sancito la fine del rapporto con Filippo Falco e Stefano Pettinari.

Entrambi sono destinati a cambiare casacca nei prossimi giorni: il talento di Pulsano sogna di tornare in serie A mentre il centravanti romano invece ha solo l'imbarazzo della scelta tra tanti club di serie B e C. Del gruppo degli assenti eccellenti fanno parte anche gli infortunati Luca Paganini e Pablito Rodriguez: il primo probabilmente ne avrà ancora per un paio di settimane mentre l'ex bomber delle giovanili del Real Madrid con ogni probabilità sarà disponibile per il big-match di domenica prossima al Via del Mare contro l'Empoli. Dicevamo anche dei dubbi che hanno accompagnato la vigilia del match con la Reggina: quello più importante riguarda Zan Majer. Lo sloveno è alle prese con un problema al ginocchio sinistro (stiramento del collaterale mediale, come da referto medico) che potrebbe costringerlo a dare forfait. Sono da valutare inoltre le condizioni di salute di Marco Calderoni che negli ultimi giorni ha lavorato a parte. In tutto questo, Eugenio Corini farà il possibile per individuare nel gruppo undici elementi in grado di far valere la forza del Lecce al cospetto di un avversario che aspetta proprio la sfida con i salentini per fare il colpaccio e risalire la china in classifica. La Reggina grandi firme, con Menez e Denis su tutti, fin qui ha vissuto una stagione altalenante al punto da costringere la dirigenza a cambiare la guida tecnica: al posto dell'esonerato Mimmo Toscano è arrivato l'ex giallorosso difensore Marco Baroni, allenatore saggio e di grande esperienza.



Probabilmente oggi saranno gli episodi a decidere la contesa e il Lecce spera tanto siano tutti a favore. Anche perché è necessario fare risultato per evitare di perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni della classifica. A Reggio rientrerà Lucioni al centro della difesa e con ogni probabilità farà coppia con l'italo-albanese Dermaku; sulle fasce invece Adjapong agirà sull'out destro mentre Zuta su quello mancino. In mezzo al campo è certa la presenza di Tachtsidis e Henderson, per la terza casella sono in corsa, in ordine di preferenza, Majer, Bjorkengren e Listkowski. Anche se non è da escludere l'impiego di Mancosu a centrocampo e la presenza di Listkowski alle spalle delle punte Coda e Stepinski. Il tecnico Corini ci sta pensando. Fischio d'inizio alle ore 16.

