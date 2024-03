Il Brindisi al 90' rimonta due gol al Monopoli, si infiamma la lotta salvezza

Il Brindisi riacciuffa il Monopoli nel finale e conquista il pareggio in pieno recupero. Termina 2-2 e la formazione biancazzurra strappa un punto nel derby grazie alle reti realizzate nel recupero da Bagatti e Labriola che, a tempo scaduto, beffano i padroni di casa avanti 2-0 fino al 90’ con i gol (uno per tempo) di Grandolfo e Tommasini. I biancoverdi, già pronti a festeggiare un successo fondamentale in ottica play-out, restano risucchiati negli abissi di una classifica pesantissima; i biancazzurri, dal canto loro, fanno un passo avanti sul piano della personalità ma restano all’ultimo posto in classifica.

Questa la situazione in coda dopo 30 giornate: Cerignola, Messina 39; Foggia 38; Potenza 36; Catania 35; Turris 30; Francavilla 27; Monopoli 26; Monterosi 21; Brindisi 18. (in neretto la zona playout).

Monopoli-Brindisi 2-2

Monopoli (3-4-2-1): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Angileri; Viteritti, Iaccarino (45’st Vitale), De Risio (22’st Hamlili), La Vardera (22'st’ Ferrini); Grandolfo (22’st Tommasini); Borello; De Paoli (14’st Ardizzone). A disp.: Dalmasso, Simone, Cubretovic, Arioli. All.: Luigi Anaclerio.

Brindisi (3-5-2): Antonino; Merletti, Gorzelewski (37’st Bunino), Monti; Valenti (23’st Galazzini), Bagatti, Petrucci, Speranza (23’st Labriola), Falbo (35’st Bellucci); Opoola (23’st Vantaggiato), Guida. A disp.: Auro, Saio, Vona, Fiorentino, Bonnin, Spingola, Galazzini, Martorelli, Pagliuca, Zerbo. All.: Nicola Losacco.

Arbitro: Ancora di Roma 1

Marcatori: 45+3’pt Grandolfo (M), 36’st Tommasini (M), 45’st Bagatti (B), 49'st Labriola (B)

Note: Ammoniti: Guida (B), Merletti (B), Viteritti (M), Hamlili (M). Calci d’angolo: 4-2 per il Brindisi. Recupero: p.t. 5’; s.t. 6’.