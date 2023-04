Happy Casa Brindisi, un terzo quarto da incubo costa il ko a Varese (93-86)

L'Happy Casa esce sconfitta dal palasport di Masnago contro la Pallacanestro Varese al termine di una gara da due volti. Dopo un primo tempo in cui Brindisi segna oltre 50 punti (è la seconda volta in campionato dopo i 51 contro Treviso), gioca il basket che vuole Frank Vitucci, domina con Mascolo, Perkins e Harrison e annichilisce Varese toccando il +12, fa seguito un terzo quarto devastante della Openjobmetis che, con l'acqua alla gola per la penalizzazione e in un palazzetto gremito, sfodera un parziale di 20-0 passando dal 48-57 al 68-57 anche grazie a un 8 su 12 da tre. Un tornado, grazie ai punti di Woldetensae, Johnson, Brown. L'Happy Casa si disunisce, incassa un 30-12 e non riesce a reagire. Nell'ultimo quarto gli animi si surriscaldano, sale in cattedra Ross (prima di uscire per cinque falli) ma D'Angelo Harrison non molla: con 18 punti e con sei minuti da giocare suona la carica. Così, con un parziale di 15-8, l'Happy Casa torna prepotentemente in partita, fino al -3. Ma la rimonta non si compie. Varese vince e torna a sperare nella salvezza sospinta dal suo pubblico. Per l'Happy Casa una battuta d'arresto che lascia l'amaro in bocca, per via di una buona prova specie nei primi due quarti. Per la "banda Vitucci" nulla di compromesso in chiave playoff, c’è da compiere ancora un ulteriore sforzo per blindarne l’accesso.

VARESE-BRINDISI 93-86

(20-27, 45-51, 75-63, 93-86)

OPENJOBMETIS VARESE: Ross 15 (5/10, 1/6, 7 r,), Woldetensae 15 (1/1, 4/6, 5 r.), De Nicolao (0/1), Librizzi 2 (1/1, 0/2, 2 r.), Virginio, Brown 24 (2/3, 5/13, 3 r.), Caruso 5 (2/3, 2 r,), Owens 4 (2/2, 11 r.), Johnson 28 (6/9, 4/7, 7 r.), Ferrero ne, Zhao ne. All.: Brase.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 8 (4/8, 0/2, 9 r,), Reed 16 (5/10, 0/1, 5 r.), Bowman 12 (3/9, 1/3, 4 r.), Harrison 21 (3/5, 4/6, 2 r.), Mascolo 15 (6/10, 0/1, 5 r.), Mezzanotte (0/1, 0/4, 2 r.), Riismaa, Bayehe (0/3, 1 r.), Perkins 14 (7/9, 0/2, 2 r.), Castellitto ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Sahin – Gonella – Valleriani.

NOTE - Tiri liberi: Varese 13/16, Brindisi 15/18. Perc. tiro: Varese 33/64 (14/34 da tre, ro 10, rd 28), Brindisi 33/73 (5/17 da tre, ro 13, rd 22).