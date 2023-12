Happy Casa Brindisi, successo di platino. Riaperti i giochi salvezza

Brindisi vince la partita che doveva vincere, quella da non sbagliare. Perché Varese era a 6 punti e a 6 punti resta, mentre l'Happy Casa sale a quota 4, al pari di Treviso, e fa un pieno di autostima in vista del prossimo match a Sassari che di punti ne ha 8 e, ieri, è stata maltrattata a Brescia perdendo di 45. Meri calcoli di classifica per evitare la retrocessione, ma tant'è. Autostima perché in casa, da due turni a questa parte, i biancazzurri hanno fatto il pieno in una partita diversa e più difficile di quella contro la Virtus Bologna, e perché quella di ieri era una prova di nervi, di carattere, di atteggiamento, appunto, da non sbagliare. Coach Dragan Sakota a fine gara spiega: «Era importante vincere per la posta in palio. Grazie ai ragazzi e anche ai nostri tifosi, ai quali abbiamo dato loro una soddisfazione dopo la sconfitta di Treviso. Varese ha tanto talento offensivo a dispetto della sua classifica. Noi abbiamo fatto un grande lavoro nel primo quarto per bloccare il loro impeto offensivo e i tiri dalla distanza che sono il loro marchio di fabbrica».

Ottimo, in effetti, l'inizio, con azioni costruite, circolazione di palla, fiducia che portano Brindisi a toccare il +16 malgrado i due falli fischiati a Bayehe. Funzionano tante cose, gli applausi del "Pentassuglia" arrivano e sono un toccasana per i giocatori biancazzurri: facce concentrate di chi sa cosa deve fare sui due lati del campo, anche quando a Johnson non entra nulla. Il 69 per cento al tiro (benissimo Morris) e i 7 rimbalzi difensivi sono la fotografia. La regia del play tascabile Jackson, il doppio play (con Senglin) sono, invece, gli ingredienti di un secondo quarto molto fisico e con tanti errori, in cui Sakota è costretto ancora a far rifiatare Bayehe causa terzo fallo, Laszewski è la nota lieta da sotto e al tiro (chiude a 22) e gli unici due punti di Johnson sono il frutto di una giocata semplice quanto efficace: in pratica ciò che l'esperto coach serbo ha chiesto ai suoi per centrare l'obiettivo salvezza. «Johnson? Sbaglia i tiri solo chi li prende - ricorda Sakota -. E questo è normale in questo periodo che lui non è al meglio. E per lo stesso motivo non ho visto ancora Laquintana e Lombardi». Varese ricuce fino al 52 pari e poi passa a condurre, per la prima volta, in un terzo periodo dove riesce ad alzare la percentuale dall'arco, a difendere meglio e a sfruttare l'estro dell'imprendibile Hanlan, capace di 16 punti tutti d'un fiato che ribaltano il match.

Una veemente partenza consente, però, a Brindisi di riequilibrare il match ad inizio quarto quarto, che poi si trascina punto a punto, colpo su colpo, fino alla gestione finale con, si diceva, l'atteggiamento giusto che frutta la vittoria. «Mi piacerebbe far capire alla gente che ci guarda - chiude Sakota - che siamo in una fase in cui stiamo cercando un equilibrio, una costanza con tutti i giocatori recuperati. Tuttavia è stato fondamentale, nei momenti più difficili, fare buone scelte e trovare buoni tiri».

BRINDISI-VARESE 86-81

(27-21, 40-32, 57-59, 86-81)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 15 (3/6, 3/7, 3 r.), Jackson 7 (1/5, 1/3), Laquintana ne, Sneed 16 (1/3, 3/5, 7 r.), Laszewski 22 (5/7, 2/3, 6 r.), Riismaa 2, Senglin 17 (4/5, 3/5, 2 r.), Lombardi 2 (0/1, 0/1, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 2 r.), Johnson 2 (1/6, 5 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

OPENJOBMETIS VARESE: Shahid 9 (2/2, 1/2, 3 r.), Cauley-Stein 10 (3/3, 4 r.), Ulaneo 5 (2/4, 2 r.), Woldetensae 7 (1/4, 1/5, 3 r.), Moretti 14 (1/6, 1/3, 6 r.), Librizzi (2 r.), Hanlan 23 (6/10, 3/7, 5 r.), Vurginio ne, Assui N’Guessan ne, Brown 7 (0/1, 2/5, 5 r.), Young 6 (2/4, 0/1, 4 r.). All.: Bialaszewski.

ARBITRI: Lo Guzzo – Bartoli - Catani.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 17/18, Varese 23/29. Perc. tiro: Brindisi 28/53 (13/27 da tre, ro 6, rd 26), Varese 25/57 (8/23 da tre, ro 7, rd 29).