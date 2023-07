S ei stranieri tutti nuovi per la Happy Casa Brindisi che verrà. Salutati Nick Perkins, Jason Burnell, Marcquise Reed, D’Angelo Harrison e Doron Lamb, adesso c’è pure l’ufficialità che Ky Bowman non sarà della “partita” nella prossima stagione. Il playmaker Golden State Warriors ha infatti deciso di seguire Frank Vitucci e Simone Giofrè a Treviso, dove ritroverà tra l’altro anche Andrea Mezzanotte, altro “elemento” che la dirigenza trevigiana ha deciso di pescare dalla Puglia. L’unica annata di Kyran “Ky” Bowman sulle sponde dell’adriatico si chiude con un fatturato di 11,8 punti di media, 4 rimbalzi e 2,7 assist di media, con 20 gare in doppia cifra sulle 28 giocate, play off compresi. Sicuramene un giocatore d’impatto che, però, a ben vedere nel suo primo anno a Brindisi ha viaggiato a corrente alternata (per certi versi anche troppo), diventando ben presto il “sesto uomo” dello scacchiere di coach Vitucci.

Lo stato maggiore di contrada Masseriola, però, è pront o a calare i suoi ultimi assi nella manica. Lo stato maggiore della “Stella del Sud” ha già firmato Jamel Morris (guardia statunitense che nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere protagonista in Europa), JJ Johnson (ala che negli ultimi undici anni in Europa tra Italia, Turchia, Russia, Germania e Francia è sceso solamente una volta come minutaggio medio a 20 minuti, e che con la compagine del Bayern Monaco nella stagione 2020/2021 ha debuttato a trentuno anni in Euroleague) e Wendell Mitchell (guardia tiratrice che Leo De Ricke, direttore sportivo della New Basket, ha presentato come “un giocatore che si adatta perfettamente al profilo di cui coach Corbani ha bisogno nella posizione di combo-guard”), oltre ad aver chiuso il “parco italiani” con Joonas Riismaa, Jordan Bayehe (gli unici due giocatori reduci dalla scorsa stagione), Eric Lombardi e Tommaso Laquintana. Restano da definire gli ultimi tre tasselli del mosaico, a cominciare dall’asse play-pivot, oltre naturalmente a definire l’identikit del “3” titolare.