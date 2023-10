Happy Casa Brindisi, la prima è da dimenticare: passa Reggio Emilia

Debutto da dimenticare per l'Happy Casa Brindisi, che al PalaPentassuglia perde contro l'Unahotels Reggio Emilia. Finisce 87 a 63 per gli emiliani, apparsi in forma migliore anche dal punto di vista fisico. I ragazzi di Corbani, invece, scivolano in una serata storta. Harvey realizza 21 punti in 28 minuti. Brindisi si consola con Bayehe, 17 punti e 19 di valutazione, ma si sveglia troppo tardi. Domenica c'è Tortona.

Il tabellino

HAPPY CASA BRINDISI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA: 63-87 (19-32, 34-50, 46-70, 63-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 2 (1/3, 0/3, 1 r.), Mitchell 10 (1/2, 2/5 da 3, 2 r.), Laquintana 4 (2/5, 0/1, 2 r.), Laszewski 9 (0/1, 3/6, 8 r.), Riismaa 4 (0/1, 1/3, 2 r.), Lombardi (0/2 da 3, 1 r.), Johnson 8 (4/9, 4 r.), Bayehe 17 (1/3, 3/5, 3 r.), Senglin 9 (1/5, 2/4, 3 r.), Kyzlink (0/1, 0/1, 2 r.), Seck ne, Malaventura ne.

All.: Corbani.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 10 (4/9, 0/1, 5 r.), Hervey 21 (5/8, 3/6, 7 r.), Galloway 4 (2/5, 0/2, 3 r.), Faye 8 (3/5, 6 r.), Vitali 11 (1/2, 3/4. 4 r.), Grant (0/1, 1 r.), Smith 15 (3/5, 3/5), Uglietti 6 (1/1, 1/1, 3 r.), Atkins 10 (4/8, 6 r.), Chillo 2 (1/1, 1 r.), Camara ne, Cipolla ne. All.: Priftis.

ARBITRI: Baldini – Nicolini – Catano.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 10/12, Reggio 9/15. Perc. tiro: Brindisi 21/60 (11/30 da tre, ro 10, rd 22), Reggio 34/64 (10/19 da tre, ro 11, rd 29).