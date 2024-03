Guardalinee salentino subisce un grave infortunio: stagione finita

Infortunio choc pe un guardalinee della sezione Aia di Lecce. Si tratta del gallipolino Alessandro Cipressa, 40 anni, costretto ad abbandonare il terreno di gioco oggi pomeriggio nel corso del match del campionato di serie B tra Cosenza e Catanzaro, un derby molto sentito in Calabria. All 25' del primo tempo, sul risultato fermo sullo 0-0, di colpo Cipressa dopo aver segnalato un fallo di gioco si accascia a terra dolorante. Viene subito soccorso dallo staff sanitario del Cosenza e il gioco rimane fermo per circa sei minuti per consentire le prime cure allo sfortunato guardalinee. Cipressa non è in grado di riprende la partita e di conseguenza viene sostituito dal quarto uomo, Mastrodomenico di Matera, mentre il guardalinee esce in barella tra gli applausi del pubblico dello stadio "San Vito" di Cosenza. Una volta giunto in ospedale viene visitato dai medici del nosocomio cosentino. Inizialmente il problema sembrava essere solo al ginocchio sinistro ma all'esito degli esami strumentali è emerso un verdetto choc: rottura del tendine rotuleo di entrambe le ginocchia, un esito che nessuno si sarebbe mai augurato. Cipressa ha firmato le dimissioni dall'ospedale di Cosenza e, al termine del match, è stato accompagnato fino nella sua Gallipoli dal collega Mastrodomenico.

Superfluo dire che per il guardalinee salentino la stagione è già finita.

Ad Alessandro Cipressa un grande in bocca al lupo da Nuovo Quoidiano di Puglia.