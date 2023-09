Morto Giovanni Lodetti, bandiera del Milan e campione d'Europa nel 1968: aveva giocato anche in Puglia

È morto oggi Giovanni Lodetti, ex calciatore, bandiera del Milan e campione d'Europa con la nazionale italiana nel 1968. Con i rossoneri aveva vinto tutto: due scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale. In rossonero dal 1961 al 1970: 26 gol in 288 presenze. Nel 1970, dopo nove stagioni, fu ceduto alla Sampdoria in cambio di Romeo Benetti e 350 milioni di lire. In poco tempo è divenuto capitano dei blucerchiati con i quali ha collezionato 132 partite, 129 consecutive, di cui buona parte da capitano. Nel 1974 l'arrivo al Foggia: due anni e mezzo e una promozione in Serie A, un gol in 61 presenze. Poi il Novara con cui ha chiuso la carriera.

I messaggi

Numerosi i messaggi di cordoglio nel mondo del calcio. Tra i primi proprio il suo Milan. «Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri.

Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell'inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta», scrive il club rossonero su Twitter.

Toccante anche il ricordo di Salvatore Piconese, ex sindaco di Uggiano La Chiesa, dove Lodetti fu ospite del Festival dell'Arcimatto (in memoria di Gianni Brera). «Questa estate ci eravamo sentiti almeno tre volte, l'ultima volta la sera dell'8 agosto a Patù, quando, in occasione della presentazione del libro su Gianni Brera, è intervenuto, con la solita voce squillante e cordiale, per raccontare la sua storia calcistica, l'aneddoto simpatico di "Ceramica", l'amicizia col Gioann, il grande Milan di Rocco e di Rivera e la mancata convocazione ai Mondiali del Messico 1970», ha raccontato Piconese. Fu ospite in Salento nel 2019, nell'ultima edizione del Festival