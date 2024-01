Gigi Riva e le squadre pugliesi: quel gol al Bari che valse lo scudetto (e non solo). Matarrese lo volle in Nazionale

Il saluto a Gigi Riva parte anche dalla Puglia. Da chi l'ha conosciuto, da chi ci ha lavorato assieme (nel Cagliari e in Nazionale). Una storia quella di Riva che si intreccia a doppia mandata con questo territorio. Del resto contro il Bari, lui, aveva vinto l'unico scudetto della storia del Cagliari, quel 12 aprile 1970, nel quale andarono a segno lo stesso Rombo di tuono (come fu soprannominato da Gianni Brera) e Bobo Gori. Quel Bari era quasi retrocesso, finì 2-0.

Non ha mai giocato a Lecce, Riva, neppure con la Nazionale, secondo gli almanacchi.

Ha invece segnato cinque gol contro il Foggia, tra Serie A e Coppa Italia. Una delle sue vittime preferite (la prima è stata il Napoli). In Coppa Italia giocò anche al Salinella di Taranto: non riuscì a segnare, finì 0-0.

Antonio Matarrese, da presidente della Figc, lo volle come dirigente accompagnatore della Nazionale italiana. L'altro grande amore della vita di Riva, l'azzurro. E con il tricolore sul petto è tornato in Puglia, tanto a Bari, quanto a Lecce. Qualche chiamata agli amici della Puglia, Pasquale Loseto - a cui regalò la maglietta del primo scudetto - su tutti. Sarà anche per questo che da qui si alza un grido: ciao, campione.