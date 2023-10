Lecce-Napoli, in tribuna anche Gabriella Genisi: per chi tifa la scrittrice barese? Tra Chicca Lopez e Lolita Lobosco è derby. Ma il cuore è azzurro

«In confrlitto d'interesse con Chicca Lopez». Gabriella Genisi, scrittrice di successo, avrà avuto il cuore diviso a metà ieri, quando è stata al Via del Mare per assistere a Lecce-Napoli. La sua Chicca Lopez, investigatrice protagonista dei celebri romanzi, è una leccese nata a Lecce. Lei, Gabriella Genisi, è barese, tifosa del Bari ma con il cuore diviso a metà: c'è anche il Napoli. Mentre Lolita Lobosco, l'altra protagonista dei suoi gialli, anche lei investigatrice, è di Bari e tifa Bari.

Ha tifato per il Napoli a Lecce, dove ha avuto anche l'occasione di scattare qualche selfie e diverse foto alle due tifoserie. Non sarà stata felice Chicca, mentre Lolita se ne sarà fatta una ragione, anche in virtù della discussa multiproprietà tra Napoli e Bari. In attesa del derby pugliese, quando magari dovrà sdoppiarsi.