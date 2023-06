La finale play off sarà tra Bari e Cagliari

Sono Bari e Cagliari le finaliste dei play off di serie B per l'ultima promozione in serie A. La finale d'andata si giocherà giovedì 8 giugno a Cagliari, il ritorno domenica 11 giugno a Bari.

Il nome della seconda finalista è giunto al termine della semifinale di ritorno tra Parma e Cagliari, conclusasi 0-0 dopo che all'andata era finita con la vittoria per 3-2 della squadra che ha come punta di diamante l'ex attaccante del Lecce Gianluca Lapadula.

Il regolamento

Grazie al miglior piazzamento nella regular season, il Bari gode di un importante vantaggio: qualora dopo i 180 minuti complessivi dovesse permanere una condizione di parità, non si disputerebbero supplementari o rigori, e sarebbero proprio i biancorossi a raggiungere la massima serie.