Servirà una gara perfetta questa sera al Lecce per sperare di tornare a casa con un risultato positivo. Potrebbe anche non bastare visto che per l’occasione la Roma riavrà pure due pezzi pregiati della collezione di Josè Mourinho, ovvero Paulo Dybala e Renato Sanches. Entrambi sono tornati a disposizione del tecnico portoghese dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, l’ennesimo di una stagione fin qui travagliata. Ora però bisognerà capire se giocheranno dall’inizio oppure se il portoghese deciderà di lanciarli nella mischia soltanto a gara in corso. Sia per Dybala che per Renato Sanches comunque la sfida in programma alle 18 contro i giallorossi del Salento rappresenta l’occasione giusta per mettere minuti nelle gambe in vista delle prossime due sfide ravvicinate in cui la Roma affronterà prima lo Slavia Praga in Europa League dopodiché i cugini della Lazio in campionato. È fuor di dubbio che una vittoria oggi contro il Lecce risolleverebbe il morale della truppa di Mourinho dopo l’amaro kappaò della scorsa settimana nel big-match giocato in casa dell’Inter.

In buona sostanza, la Roma aspetta solo di scendere in campo per fare un solo boccone del Lecce di D’Aversa. Ecco perché oggi ai calciatori del Lecce non dovrà assolutamente mancare la personalità, dote indispensabile per non lasciarsi travolgere dal calore del pubblico dell’Olimpico, sempre molto passionale e disposto a dare tutto pur di veder trionfare i propri beniamini. In questo senso comunque lascia ben sperare la recente esperienza di Torino contro la Juventus ma è chiaro che bisognerà mettere in campo anche una prestazione all’altezza dell’impegno. Magari condita anche da una maggiore concretezza negli ultimi sedici metri, tallone d’Achille dei salentini soprattutto nelle ultime partite, e possibilmente evitando di ripetere i soliti svarioni difensivi che sono già costati tanti punti.

Di sicuro, il Lecce non scenderà in campo con l’idea di difendere lo zero a zero di partenza: è un atteggiamento che non appartiene alla squadra di D’Aversa, sempre propensa a produrre gioco. Il montenegrino Krstovic tornerà al centro dell’attacco dopo il turno di riposo in Coppa Italia mentre in difesa si ricomporrà la coppia di centrali Pongracic-Baschirotto. Novità probabilmente sull’out mancino della linea di difesa: qui Dorgu potrebbe essere preferito a Gallo, un po’ in calo nelle ultime uscite. In mezzo al campo infine si rivedrà il francese Kaba, elemento cui è proprio difficile rinunciare. Dirigerà il giovane e promettente Colombo di Como