Vincono Cremonese e Pisa. Il Lecce scivola al quarto posto / Risultati

La Cremonese vince a Ferrara contro lo Spal per 2-0 e torna in vetta alla classifica di serie B. con 59 punti. I grigiorossi si impongono in trasferta grazie a un calcio di rigore di Ciofani e a un gol di Zanimacchia. Un gol di Aye, invece, non basta al Brescia per espugnare Pordenone. Contro l'ultima in classifica le rondinelle impattano per 1-1 e si devono accontentare della quinta posizione con 54 punti. Il solito Torregrossa regala, invece, al Pisa altri tre punti fondamentali per la corsa alla serie A diretta. I nerazzurri toscani, ora al secondo posto con 58 punti, vincono infatti il difficile match contro il Cittadella per 1-0 grazie al guizzo dell'attaccante al 39' del primo tempo e restano in scia della Cremonese. Il Lecce, dopo questi risultati maturati nel pomeriggio, scivola al quarto posto in classifica ma non compromette la corsa alla promozione diretta restando comunque a tre punti dalla vetta in una classifica sempre più corta.

Risultati 30a giornata: Monza-Crotone 1-0; Parma-Lecce 0-0; Reggina-Cosenza 1-0; Ternana-Alessandria 3-0; Frosinone-Benevento 2-0; Vicenza-Ascoli 2-0; Perugia-Como 0-1; Pisa-Cittadella 1-0; Pordenone-Brescia 1-1; Spal-Cremonese 2-0.

Classifica: Cremonese 59; Pisa 58; Monza 57; Lecce 56; Brescia 54; Frosinone, Benevento 51; Ascoli 49; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 43; Como, Ternana 41; Parma 39; Spal 32; Alessandria 25; Vicenza, Cosenza 24; Crotone 19; Pordenone 13.