Calcio Serie A, Lecce-Juventus partita sold out. Ma ci sono nuovi biglietti in vendita

Buone notizie per i tifosi leccesi (e juventini). Sebbene la partita di sabato 29 ottobre alle 18 Lecce-Juventus sia già sold out, l'Unione sportiva Lecce comunica che saranno messi in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, tutti gli ulteriori biglietti, si tratta di posti solitamente inutilizzati (posti a ridotta visibilità) di Tribuna Centrale Inferiore, Tribuna Est Inferiore, Curva Sud e Distinti (Nord-Est, Nord-Ovest e Sud-Ovest).

I ticket in vendita

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 15.00 di martedì 25 ottobre sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).