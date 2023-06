Calcio, serie A: Corvino con Inzaghi in aeroporto, la foto infiamma i social

Solo una foto, in aeroporto, a Bologna. Pantaleo Corvino e Pippo Inzaghi insieme, uno al fianco dell'altro. Solo una coincidenza o c'è di più? Al momento Marco Baroni è il tecnico del Lecce, e in settimana si capirà di più sul suo futuro. Intanto sui social si apre il dibattito: circola da qualche ora una foto nella quale il direttore dell'area tecnica del Lecce è al fianco dell'ex calciatore del Milan, nell'ultima stagione alla guida (con buoni risultati, nonostante la penalizzazione) della Reggina in Serie B. I due sono stati fotografati da un tifoso giallorosso in aeroporto a Bologna, mentre chiacchieravano prima di imbarcarsi insieme sul volo per Brindisi, ieri.



Inzaghi era stato a Rimini per un evento dell'AssoAllenatori, Corvino era di rientro da Reggio Emilia, doveva aveva seguito la semifinale della Primavera e dove era stato con la squadra, poi laureatasi campione d'Italia.

Secondo alcuni sarebbe solo una coincidenza: il diesse tornava a casa, il tecnico magari andava in Salento per una vacanza. Ma c'è anche chi già ricama. Per ora c'è solo una foto e il dibattito sui social.