Calcio, il Bari batte il Parma: 4-0. Due gol e mezzo di Cheddira a Buffon e il San Nicola esplode

Walid Cheddira non si ferma più. Dalla C alla B, capocannoniere, il Mondiale, poi una quasi tripletta a Buffon. Due gol e mezzo al portiere probabilmente più grande della storia del calcio italiano e mondiale, con il primo festeggiato ma poi tolgo perché vi era stata una deviazione. E il Bari, così, batte il Parma per 4-0 al San Nicola e rilancia, dopo la sosta, la propria corsa verso un posto in Serie A.



Per la cronaca: è tutto semplice, o quasi. Prima Belogh che devia alle spalle di Buffon un tiro-cross di Cheddira, fortunato nella circostanza. Poi due calci di rigore, tutti e due nel corso del primo tempo, e tutti e due trasformati dallo stesso Walino, che per le statistiche realizza "solo" una doppietta e arriva a quota 12 in campionato e 17 in stagione (ha segnato cinque volte in Coppa Italia). Davanti a 17.000 spettatori, di cui 168 tifosi provenienti da Parma, il Bari la controlla e poi fa festa con Salcedo a tempo quasi scaduto, per il poker. E con un Cheddira così - promesso sposo del Napoli ma solo da giugno - tutto è possibile.