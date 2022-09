Cheddira senza freni, il Bari espugna Cagliari e vola in classifica

Il Bari va come un treno e sbanca anche Cagliari. Con una partita più intelligente che bella, la squadra di Mignani batte i rossoblù di Liverani. Gara con pochissime emozioni e tanta noia, almeno fino al 77', quando l'ha sbloccata il solito Walid Cheddira, a segno per la quinta gara di fila. Il calciatore, fresco di convocazione nella nazionale marocchina, sfrutta l'assist di Maita e anticipa Radunovic con l'esterno. Nel finale espulso Pucino per proteste. La squadra sarda fuori tra i fischi.

(Foto: Domenico Bari)

CAGLIARI-BARI 0-1

MARCATORE: 77′ Cheddira

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa (88′ Millico), Altare, Goldaniga, Carboni (62′ Barreca); Viola, Makoumbou, Rog (62′ Luvumbo); Nandez (73′ Deiola), Mancosu; Lapadula (73′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, Capradossi, Di Pardo, Dossena, Lella, Falco, Pereiro.

BARI: Caprile, Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci (45′ Mazzotta), Maita, Maiello (83′ Benedetti), Folorunsho (83′ D’Errico), Botta (61′ Bellomo), Cheddira, Antenucci (73′ Ceter). A disposizione: Frattali, Terranova, Zuzek, Scheidler, Cangiano, Dorval, Mallamo.

Ammoniti: Rog, Ricci, Carboni, Millico. Espulso Pucino per proteste all'84'.