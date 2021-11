Al Via del Mare c'è il Parma di Gigi Buffon: in ventimila per il big-match

La presenza di Gigi Buffon, icona del calcio mondiale, e soprattutto il grande desiderio di far sentire il proprio calore ai ragazzi di Marco Baroni, riporteranno il Via del Mare - almeno per un pomeriggio domenicale - alla sua giusta dimensione, quella dei tempi in cui il Lecce portava in alto la bandiera del Salento nel campionato di A e lo stadio presentava un colpo d’occhio straordinario, grazie anche alla bellezza dei colori sociali del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati