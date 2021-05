Brindisi non concede pause e vince gara-1 85-64 playoff contro Trieste

L'Happy Casa Brindisi comincia nel miglior modo possibile i quarti di finale playoff battendo in gara-1 Trieste per 85-64. Vittoria meritata e testa subito a gara due tra 24 ore. E' la prima gara dei playoff scudetto. La tensione si taglia a fette, nulla a che vedere con il campionato e Trieste, che ha chiuso settima, parte benissimo mentre Brindisi segna solo due punti nei primi cinque minuti, non trova soluzioni, sbaglia tanto. Qualcosa di irreale, di non credibile. Ma tutto questo dura poco, l'Happy Casa ci mette la giusta intensità in attacco e in difesa, comincia a giocare,Trieste va in affanno. E nei secondi cinque minuti è tutta un'altra storia: Brindisi chiude avanti 21-18 il primo quarto e il trend si ripete anche nel secondo tempino che vede le due squadre andare a punti con quasi tutti gli effettivi e l'Happy Casa toccare il +15 dominando a rimbalzo (26-15) con Perkins e Willis (7 a testa) e con Thompson, Bostic ed Harrison sugli scudi. Dopo l'intervallo lungo Brindisi amministra, Bostic va in doppia cifra, Harrison la raggiunge con una tripla da casa sua e la sensazione che la banda Vitucci abbia in mano la gara si fa più netta dopo aver raggiunto il +16 pur perdendo il terzo quarto 17-14. Vitucci vuole massima attenzione, guai a mollare. La squadra in campo esegue anche nell'ultimo tempino e vince con merito 85-64, malgrado Trieste provi timidamente a rientrare in partita con Doyle e Upson. Ora testa a gara-2.