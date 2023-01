Brindisi-Reggio Emilia 81-74, l'Happy Casa vola sulle ali dell'entusiasmo

A BREVE IL SERVIZIO VIDEO E LE INTERVISTE

Seconda vittoria consecutiva per l'Happy Casa Brindisi che, al PalaPentassuglia, dopo la Virtus Bologna batte anche Reggio Emilia e comincia nel migliore dei modi, con due vittorie su due gare, il girone di ritorno. Il finale è 81-74 grazie ai 20 punti di Reed, ai 18 di Perkins, ai 12 di Bowman ai 13 di Bayehe. A Reggio Emilia non bastano Hopkins e Cianciarini.

Brindisi parte male, fatica a sbloccarsi, incassa un 11-2 da Reggio Emilia sbagliando molto al tiro. Così Vitucci chiama timeout e manda in campo prima Harrison e poi Bowman, non partiti in quintetto base. La musica cambia e, malgrado uno 0 su 7 da tre punti, l'Happy Casa ricuce fino a -2 alla fine del primo periodo (13-15) con buona difesa, buona circolazione di palla e un 5 su 5 ai liberi. L'inizio del secondo quarto è nel segno di Brindisi, che gioca con la determinazione che ne esalta le qualità, si vedono recuperi del pallone da terra, transizioni con Reed e un Bowman sempre più in fiducia dopo l'exploit con Bologna: il risultato è il primo vantaggio biancazzurro della partita (+4). Anche Reggio Emilia, tuttavia, è in un buon momento, del resto nel turno in cui Brindisi ha battuto Bologna, Reggio ha battuto Milano. L'esperienza di capitan Cinciarini è trascinante, la Unahotels ne trae giovamento, soprattutto Hopkins che va in doppia cifra (+11) prima dell'intervallo chiuso dalle due squadre in parità (37-37).

L'inizio del secondo tempo è da incubo per l'Happy Casa che arriva a 0 su 16 da tre a metà terzo quarto, non gioca, subisce Reggio Emilia in ogni zona del campo ed è respinta a -9. Un blackout molto simile a quello di inizio partita, che vanifica quanto di buono fatto in precedenza. Poi capitan Burnell suona la carica, schiacciando, prendendo rimbalzi e ruggendo sui compagni come a spronarli. Arriva, finalmente, la prima tripla di Reed che fa esplodere il palazzetto, per un -5 meritato. Bowman, Reed, Lamb, Burnell, Bayehe: questo il quintetto di Vitucci per tentare l'aggancio, ma Reggio Emilia allunga ancora con Olisevicius e Strautins: +10 (50-60). L'ultimo periodo comincia nel segno di Reed e delle sue transizioni con fallo. L'auspicio è continui così. Perché Brindisi torna a -2 anche con le triple di Lamb, uno che segna al momento giusto. E poi c'è Bowman, la cui tripla vale il 61-60 Happy Casa. E il “Pentassuglia” torna una bolgia. E una gara punto a punto, come previsto, contro un avversario che non rispecchia la sua classifica. Brindisi vince grazie ai suoi big, ai rimbalzi offensivi sui tiri liberi decisivi e a un Bayehe protagonista nei convulsi secondi finali.