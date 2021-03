Brindisi perde al fotofinish contro l'Hapoel Holon (85-87) la prima gara dei playoff di Champions League Foto

Al termine di una partita combattuta, caratterizzata da due espulsi, da falli tecnici e da diverse interruzioni, l'Happy Casa Brindisi lascia i due punti all'Hapoel Holon, team israeliano di assoluto valore, arrendendosi per 85-87 nella prima giornata del girone playoff della Basket Champions League. Risultato a parte la squadra di coach Vitucci, malgrado le troppe palle perse e la deficitaria percentuale ai liberi, ha tenuto testa a un avversario di livello rientrando nel match dopo un inizio primo quarto da incubo (-11) e, successivamente, arrivando a giocarsi la palla del successo a 19'' dalla fine. Nel girone da quattro squadre nulla è compromesso in più, da quanto visto sul parquet del PalaPentassuglia, è emersa la sensazione che partite di questo tipo, contro avversari esperti e di ottima levatura, aiutino ad accelerare il processo di crescita del team biancazzurro. A preoccupare è, invece, l'infortunio a capitan Zanelli in vista del match di campionato di domenica 7 marzo a mezzogiorno sul campo della Fortitudo Bologna valido per la 21a giornata della LBA. Mentre la BCL tornerà con la seconda giornata del girone martedì 9, sempre al PalaPentassuglia, con la sfida ai turchi del Pinar Karsiyaka.

BRINDISI-HAPOEL HOLON 81-74

(25-26, 50-46, 67-66, 85-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 8 (3/4, 0/1, 4 r.), Krubally 3 (1/1, 3 r.), Zanelli 3 (1/1 da 3, 1 r,), Visconti 11 (0/1, 3/4, 5 r.), Gaspardo 15 (3/3, 2/2, 5 r.), Thompson 5 (2/5, 0/2, 4 r.), Cattapan ne, Udom 6 (1/1, 1/2, 1 r.), Bell 9 (3/5, 1/5, 5 r.), Perkins 10 (3/7, 0/1, 6 r.), Willis 12 (4/4, 6 r.), Motta ne. All.: Vitucci.

HAPOEL UNET-CREDIT HOLON: Workman 3 (1/2, 0/1, 2 r.), Johnson 17 (5/8, 1/5, 8 r.), Zach ne, Bourdillon 5 (1/2, 1/6, 1 r.), Brandwein ne, Pnini 11 (1/1, 2/6, 2 r.), Harris 17 (4/6, 2/6, 1 r.), De Zeeuw 9 (1/3, 2/6, 6 r.), Ohayon ne, McGee 13 (2/3, 3/4, 1 r.), Misgav 12 (4/5, 2 r.), Fogleman ne. All.: Dedas.

ARBITRI: Conde (Spa), Poursanidis (Gre), Castillo (Spa).

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 17/27, Holon 18/23. Perc. tiro: Brindisi 30/53 (8/18 da tre, ro 7, rd 35), Holon 30/64 (11/34 da tre, ro 4, rd 20).

Primo quarto

Inizio devastante degli israeliani che, complice anche la non difesa di Brindisi (con Vitucci su tutte le furie a fermare subito la partita) toccano il +11. Harris è incontenibile al pari dell’Holon. Vitucci inizia con Thompson, Willis, Bell, Gaspardo, Perkins, poi cambia e gioca con Zanelli, Bostic, Willis, Visconti e Udom. C’è più difesa, più concentrazione e più coraggio: Happy Casa ricuce e con la tripla di Zanelli passa a condurre a 22’’ dalla fine 25-23. Poi c’è il ritorno dell’Holon che chiude il quarto in vantaggio (25-26) grazie a una tripla da lontanissimo di McGee.

Secondo quarto

Secondo quarto con Zanelli, Bostic, Visconti, Udom, Krubally. McGee segna sempre da tre, al pari dei suoi compagni, ma Brindisi c’è: difende, è in partita e l’equilibrio caratterizza l’inizio del tempino. Bostic difende e Krubally sotto canestro si fa rispettare (6 punti in pochi minuti, ma anche 2 falli). Torna la parità (40-40) con 3’ da giocare. Anche Visconti dispensa assist vincenti. Ma il PalaElio ammutolisce quando a 1’21’’ dalla fine Zanelli resta a terra nella stessa posizione di Harrison. Due triple di Visconti ridanno fiato ai biancazzurri in vantaggio di quattro all'intervallo, 50-46).

Terzo quarto

Si inizia con due punti di Thompson e un contropiede con schiacciata a una mano di Willis che vale il massimo vantaggio, 54-46. Brindisi capovolge immediatamente il gioco e arrivano spettacolari schiacciate di Willis e Gaspardo su assist, da un lato all’altro del campo, anche di Perkins. Un approccio di squadra diametralmente opposto rispetto all’inizio del primo quarto. Holon ha però fuoriclasse, Harris su tutti che non si arrende (17 punti) ma meno preciso rispetto all’alba dell’incontro. Holon è sempre brillante malgrado la buona circolazione di palla di Brindisi. Gaspardo e Willis, 12 punti a testa, e un antisportivo a Bostic chiudono il terzo quarto con Brindisi avanti di uno: 67-66.

Quarto quarto

Thompson, Bostic, Gaspardo, Udom, Krubally cominciano l’ultima frazione. Ma Bostic commette il quarto fallo ed entra Visconti. Poi Krubally (6 punti e 5 falli) difende su McGree (13 punti e 3 falli) che parte in progressione: i due si dicono di tutto e gli arbitri fischiano il doppio fallo tecnico con doppia espulsione. Squadre stanche, troppe interruzioni. Bell continua a sbagliare triple anche se non pressato (1/5) così decide che è meglio penetrare e mette due punti che valgono il -3 (70-73) con 6’30’’ da giocare. La tripla pesante (3/3), con fallo subito, la piazza Visconti: gioco da 4 realizzato. Brindisi torna a condurre 74-73. Partita sempre più spezzettata. Il quarto dura tantissimo e a 1’27’’ dalla fine è 83-81. Ci sono altri due punti di Bell, ma Brindisi lascia la tripla a Pnini che a 19’’ dalla fine porta Holon avanti di uno (85-86). Dopo il timeout Brindisi rimette con Visconti, Holon non fa fallo, lascia giocare Thompson che va in penetrazione ma è costretto a forzare e sbaglia commettendo anche fallo a 7 decimi dalla fine. E’ 85-87 con due liberi per gli israeliani che sbagliano il secondo e portano a casa il successo.