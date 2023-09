La Happy Casa Brindisi chiude con una vittoria il Trofeo “Dalla Riva Sportfloors” di Cavallino Treporti , nel Veneziano, battendo Varese nella finale per il terzo posto. Basket d’estate finch é si vuole, seconda amichevole precampionato, ma è molto meglio cominciare a vincere che il contrario. E allora Brindisi può sorridere (il giusto per questa vittoria), in attesa dei prossimi appuntamenti, a cominciare proprio del Memorial Elio Pentassuglia del prossimo fine settimana. Fabio Corbani può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi e dell’impegno nel costruire il gioco, dimostrando di avere molteplici soluzioni offensive a l proprio arco, palesando anche una migliore tenuta rispetto a 24 ore prima. I pugliesi aprono la contesa con un libero e un tiro dalla media di Johnson, con un sottomano di Laszewski e una sospensione di Morris, cui fanno da contraltare il 5 di Allen e la tripla di Moretti per il 7-8 scritto al tabellone dopo qualche istante dal via. Grazie a due contropiedi Brindisi fa subito 15-11, ma Varese continua a colpire da dietro l’arco come se fosse un orologio svizzero soprattutto con Allen e Moretti (21-24 a -3’51” dal termine del primo quarto).

La Happy Casa torna avanti nel punteggio (30-28) al 9’16” grazie ad una inchiodata di Bayehe, ma una tripla a testa di Virginio e Allen spingono Varese al massimo vantaggio (35-39). Il tentativo di fuga lombardo è spento sul nascere dal duo Johnson-Lombardi (39-39), Moretti (già a quota 14 punti a referto con 4/5 da dietro l’arco) però riporta avanti i suoi (a -4’08” dal riposo lungo (43-46). Un paio di errori difensivi fanno piombare Brindisi sul -5 (47-52), costringendo Fabio Corbani a chiamare time out. E’ una fermata che sembra dare i frutti sperati: Johnson (12 punti nel primo tempo con 6/6 da 2), Morris (10 punti al 20’, tirando 4/5 da 2, 0/4 da 3 e 2/2 dalla distanza), Riismaa e Shenglin firmano il nuovo soprasso biancazzurro (56-52) in chiusura di frazione. Brindisi vola anche sul +9 (61-52) in avvio di terzo quarto (cinque punti di Riismaa), ma è uno scarto che Varese dimezza in un batter di ciglio (68-66 al 24’34”). Appena la “banda Corbani” riesce a pigiare sull’acceleratore, i biancazzurri scollinano la doppia cifra di vantaggio (78-67) al 27’30”. E’ una gara ad elastico, Varese impatta a quota 81 qualche istanza dopo l’inizio della frazione decisiva prima che siano cinque punti consecutivi di Laszewski a riaccendere il motore brindisino (91-86) mentre Mitchell (gioco da quattro punti), Morris e Bayehe rimpolpano ulteriormente lo scarto (99-90) quando restano da giocare poco più di 120”. Al 39’ la tripla di Mitchell fa sfondare quota 100 (102-95) e mette la parola fine sulla contesa.