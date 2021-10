Il Brindisi batte Sassari con super Gaspardo. Ora sotto con la Champions League

Primo successo in campionato per la Happy Casa Brindisi nel segno di Raphael Gaspardo. Nel confronto cotro il Banco di Sardegna Sassari, andato in scena questa sera al PalaPentassuglia, l'ala biancoazzurra ha fatto la differenza chiudendo il match con 29 punti all'attivo. Con questa vittoria il Brindisi si è messo alle spalle la sconfitta subita nella gara d'esordio contro Trieste.

Ora la Champions League

Mercoledì la squadra di coach Frank Vitucci farà l'esordio stagionale in Champions League. Per i brindisi test casalingo contro l'Hapoel Holon. Per il presidente Fernando Marino «sarà un’altra battaglia contro una grande squadra, che nel suo roster annovera giocatori d’indiscusso valore tecnico. Speriamo di partire con il piede giusto, perchè è una manifestazione alla quale teniamo davvero tanto».