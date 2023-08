Il brindisino Spagnolo ai mondiali con l'Italia di Pozzecco

Ci sarà anche Matteonellaitaliana di basket che a partire dal 25 agosto giocherà idi basket in programma a Manila, nelle Filippine. Nella lista dei dodici giocatori convocati dal commissario tecnico Gianmarcoha trovato posto il “gioiellino made in”. Della spedizione faranno parte Marco Spissu, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola e Luigi Datome.Dopo due giorni di riposo (a ridosso del Ferragosto) la Nazionale è partita alla volta dell’Asia con destinazione Shenzhen (Cina) dove giocherà le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Domani gli azzurri affronteranno il Brasile (alle ore 9,00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11,30 italiane), tutte e due le partite saranno disputate al Bao’an Stadium Center nell’ambito del torneo internazionale Solidarity Cup Il 25 agosto il tanto atteso esordio iridato contro l’Angola (palla a due fissata per le ore 10,00 italiane) alla Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata la nazionale italiana sfiderà la Repubblica Dominicana (ore 10,00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14,00, sempre nell’Araneta Coliseum).Per Matteo Spagnolo (prende la maglia numero 18) l’appuntamento con la Fiba World Cup 2023 rappresenta un altro tassello della sua seppur giovane carriera. Nelle scorse settimane proprio Matteo Spagnolo, uno dei giocatori italiani più talentuosi, destinato a diventare un punto fermo della Nazionale azzurra, ha deciso di salutare il nostro campionato, dopo le ultime stagioni con Cremona e Trento per andare in Germania all’Alba Berlino, dove vestirà la maglia della squadra tedesca impegnata in una profonda operazione di ricostruzione del roster dopo l’addio di tanti veterani. E proprio all’Alba Matteo Spagnolo ritroverà un altro giovane nostrano di belle speranze, ovvero Gabriele Procida, ala classe 2002 cresciuto cestisticamente a Cantù con la cui maglia ha esordito in serie A nel 2019. Il giovane playmaker brindisino, scelta numero 50 con i Minnesota Timberwolves al Draftdello scorso anno, arriverà in Germania dopo una stagione passata in prestito all’Aquila Trento e chiusa ad una media di 12,5 punti segnati, oltre a 3,8 rimbalzi catturati e 3 assist smazzati nel campionato italiano mentre nella manifestazione continentale ha viaggiato a 11,8 punti di media, cui ha pure aggiunto 3,6 rimbalzi e 4,3 assist. E con la maglia dell’farà il suo esordio in Eurolega, la massima competizione europea per club nella quale potrà confermare le sue indubbie qualità tecniche. Qualcuno ha definito Matteo Spagnolo un predestinato, probabilmente è così. Una cosa però è certa: siamo di fronte ad uno dei migliori prospetti attualmente in circolazione. Gli ingredienti per spiccare ulteriormente il volo ci sono tutti: fisico e talento sono notevoli, così come la personalità. Ma sempre a testa bassa, sempre e comunque per cercare di arrivare il più lontano possibile.