Willis saluta il Brindisi: "Grazie di tutto, spero che le nostre strade tornino un giorno a incrociarsi"

La Happy Casa Brindisi si appresta a rivoluzionare l'organico in vista della stagione sportiva 2021-2022 in cui sarà protagonista sia in Italia che in Europa. Tra i giocatori della scorsa stagione che hanno deciso di lasciare la squadra biancazzurra c'è anche Derek Willis che ha salutato ufficialmente la città e i tifosi brindisini attraverso i sociale.

"Grazie Brindisi"

Willis lo ha fatto sul suo profilo Instagram. “Mentre siamo tornati nel Kentucky volevo prendermi il tempo per dire addio a un posto che mi lascerà per sempre un segno. Ringrazio la città, oltre che la Happy Casa Brindisi, per aver dato a me e alla mia famiglia l’opportunità di condividere con voi la stagione passata. Spero che le nostre strade tornino un giorno a incrociarsi”.