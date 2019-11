Happy Casa, riparte la corsa: battuti i campioni d'Italia

Con una prestazione magistrale, condotta quasi sempre in vantaggio, l'Happy Casa Brindisi è tornata alla vittoria dopo la disfatta di Varese e il ko nel turno di Champions. A fare le spese della domenica di grazia della banda Vitucci sono stati niente di meno che i campioni in carica del Venezia. Risultato finale 75-71 (parziali 21-17, 20-13, 21-27, 13,14).



Sugli scudi, come sempre, Banks , autore di 21 punti. Sorprendete la partita di Thompson: zero punti per il playmaker fino a buona parte della partita, poi il riscatto nella fase finale - quando i biancazzurri stavano accusando il ritorno degli ospiti - con tiri da restare a bocca aperta.

