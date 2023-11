Alla Virtus Francavilla il derby col Brindisi, perde il Taranto

Il Taranto perde ancora alla Iacovone contro la Casertana (0-1) e registra una frenata in chiave playoff. E' la terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i rossoblù ionici dopo i ko con Juve Stabia e Sorrento e la vittoria nel derby col Brindisi. In classifica la squadra di Capuano è in ottava posizione. La Casertana ha espresso un bel calcio e alla fine porta a casa tre punti che le consentono di issarsi al quarto posto in classifica. Decide un gol di Tavernelli al 17', mentre la 28' l'espulsione di Casoli non compromette più di tanto la gara dei campani. Va alla Virtus Francavilla il derby di bassa classifica contro il Brindisi. Derby storico perché si è giocato nei professionisti per la prima volta. A deciderlo Artistico di testa e Giovinco nei minuti finali (2-0). Festa dunque per la squadra di Occhiuzzi davanti ai propri sostenitori, crisi nera per il Brindisi di Danucci. Gli Imperiali salgono a quota 15, Brindisi penultimo a quota 10 punti.