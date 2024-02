Emozioni, ansie e attese degli artisti sui social. Emma: «Finalmente possiamo ballare insieme». E Giuliano scherza con Marco Mengoni

Emozioni, attese, ansie e liberazione. I social degli artisti pugliesi in gara a Sanremo sono un concentrato di sentimenti. Il Festival si sa non è una "passerella" semplice nonostante la preparazione degli artisti, molti dei quali già con un cv concerti da stadio. Ma l'Ariston, per chi lo ha vissuto, regala adrenalina, preoccupazione, attesa.

Maninni

«Mancano pochissime ore e salirò sul palco di Sanremo per la prima volta» confessa Maninni, cantautore barese 26enne che in un vdeo su Instagram condivide con i suoi fan l'attesa della persomance. «Sono emozionatissimo - dice - ho aspettato questo momento da tutta la vita, per 26 anni ho aspettato questo momento. Grazie per tutto il supporto che mi state dando in questi giorni».

Emma

«Non ce la facevo più a ballarla da sola, finalmente possiamo farlo insieme fino a toglierci il respiro», scrive Emma Marrone poco prima di salire sul palco dell'Ariston. «Spero che APNEA vi faccia divertire almeno la metà di quanto fa divertire me. Vi voglio bene», dice ai suoi fan che l'hanno incoraggiata e supportata sin dall'annuncio della sua partecipazione al festival.

Alessandra Amoroso

Abito lungo nero e scatto in posa prima dell'ingresso al teatro Ariston: «Avevo tante emozioni da condividere e questa sera le ho cantate tutte», scrive Alessandra Amoroso sui social.

Diodato

Quelli stessi che le hanno regalato sofferenza - vittima di hate speech - come lei stessa ha raccontato ieri nella conferenza stampa pre Sanremo.

«Sono felice che questa canzone sia finalmente libera di andarsene in giro, di poter incontrare così tanta gente in questi giorni e magari diventare già parte della vita di qualcun altro», è invece il commento social di Diodato che ha voluto ringraziare tutti ammettendo che Sanremo «È stata un’emozione molto molto forte, spero sia arrivata tutta».

Negramaro

Hanno affidato alle stories Ig l'attesa, il backstage, la goliardia i Negramaro, band salentina in cocnorso. Una delle più attese che torna a Sanremo dopo 20 anni. Nelle stories social sono ritratti mantre passeggiano in riva al mare ligure, mentre scherzano tra loro, mentre si rilassano pronti a "ricominciare". E poi c'è Giuliano Sangiorgi che qualche ora prima dell'inizio del Festival scherza con Marco Mengoni sul terrazzo dell'hotel. «Non è che ci hai creduto a sta cosa che conduci il festival» chiede Giuliano a Mengoni che fa la faccia sorpresa. «Perché tu sei qua . Cioè tu stai qua» «come tuo insegnate di canto», risponde Mengoni. «Allora andiamo che mi devi riscaldare», aggiunge Giuliano dirigendosi verso l'ingresso dell'hotel. «E mettiti dentro che già fa più caldo dai», la battuta di Mengoni a Giuliano scherzando sul clima e non certo puntando agli esercizi di riscaldamento della voce prima di salire sul palco.