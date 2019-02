E non è finita qui, perché la Foglietta ha detto la sua anche sui conduttori: “A me Baglioni piace sempre, non riesco a criticarlo. Bisio, invece, secondo me non è riuscito a esprimersi per quello che è e per come voleva: è un grandissimo mattatore ma è partito con il piede sbagliato e non è riuscito a sbloccarsi. Virginia Raffaele è riuscita a dimostrare, in parte, la sua verve da prima donna. Rispetto a Bisio l’ho vista più morbida, più allineata a un certo tipo di intrattenimento. Non mi sono piaciuti gli sketch, alcuni erano imbarazzanti“. Per finire ha dato una stoccata anche a Ultimo:

Promosso con riserva. Anna Foglietta , che ha condotto il DopoFestival insieme a Rocco Papaleo , è intervenuta ai microfoni di Radio Capital per dire la sua su questa esperienza sanremese. “È stato un frullatore incredibile, ma non direi che è un’esperienza indimenticabile – ha detto a Circo Massimo – Certo, è un concentrato di vita e ci sono emozioni fortissime, ma visto dal di dentro perde il fascino che vedete dal di fuori. È tutta una tensione, un corri corri, è tutto rapido, molto compresso, non c’è il tempo di costruire un pensiero artisticamente più alto. Ma mi sono sentita libera, nessuno mi ha detto ‘questo sì e questo no’. Se lo rifarei? Sì, ma puntando un po’ di più i piedi sui testi e sugli autori“.«Deve stare molto calmo: è un ragazzo e un artista splendido, ma ha fatto un autogol».