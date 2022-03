Robbie Williams: «Abbiamo venduto tutte le case, ora non abbiamo un posto dove vivere»

Robbie Williams dice che la sua famiglia sta decidendo dove dovrebbe essere la loro nuova casa dopo che ha venduto tutte le loro proprietà. Secondo quanto riferito, il cantante di Rock DJ ha venduto la sua villa di Los Angeles al rapper Drake per 35 milioni di sterline in un accordo privato. A gennaio ha venduto la sua casa nel Wiltshire per 6,75 milioni di sterline, il che significa che la famiglia sta ora valutando le proprie opzioni. Ha detto ai conduttori radiofonici australiani Kyle e Jackie O: «In realtà non siamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento, abbiamo venduto praticamente ovunque, non viviamo da nessuna parte e stiamo cercando di capirlo».

APPROFONDIMENTI PERSONE Robbie Williams ha venduto tutte le sue proprietà LA STORIA Robbie Williams, «i fantasmi nelle stanze». La star inglese rivende... L'EVENTO Gary Barlow: «Possibile una reunion completa della band dei... SOCIAL Le lussuose ville dove i vip trascorrono la quarantena SPETTACOLI Robbie Williams a X Factor, duetti da brividi con i finalisti

Robbie Williams, «i fantasmi nelle stanze». La star inglese rivende la tenuta di campagna

Sui figli: «I quattro bambini sono costantemente un puzzle che stiamo cercando di risolvere perché se vengono istruiti, non mi vedono perché sono dappertutto e se sono istruiti a casa, hanno un altri problemi». Robbie ha condiviso la casa con sua moglie Ayda Field, 42 anni, e i loro quattro figli; Theodora, nove, Charlton, sette, Colette, tre e Beau, due.

Robbie Williams says he has nowhere to live after selling all his houses https://t.co/5Dhz0m6DAQ pic.twitter.com/XMjeh5r2lz — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 11, 2022

La star di Take That ha anche parlato del suo film biografico Better Man: «Sto girando un film in Australia. Per un narcisista è un progetto meraviglioso perché riguarda me e la mia vita».