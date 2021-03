C'è posta per te, Enrico perdona la moglie. Ma i fan notano un dettaglio: quanti anni ha detto di avere?

C’è posta per te: nell'emozionante ultima puntata in diretta, tra i tanti ospiti, a incollare i telespettatori allo schermo è stata la storia di Enrico. Tradito dalla moglie, ha deciso di aprire la busta della donna in cui lei gli chiedeva perdono. Il racconto è stato molto sofferto, anche per la presenza in studio del fratello. Ma i telespettatori sono rimasti colpiti da un dettaglio: l'età dell'uomo, che a dire dei più avrebbe dichiarato di avere 39 anni dimostrandone decisamente un po' di più. Inevitabili nel battutacce sugli anni dell'uomo. Ma anche tanta simpatia per la decisione di dare un'altra chance a Elisabetta.

Il racconto dell'ultima puntata della stagione di C'é Posta per te ha visto tantele emozioni tra riconciliazioni, amori finiti e storie familiari piene di colpi di scena, come sempre presentate al pubblico da Maria De Filippi. Ospiti di quest'ultimo appuntamento saranno Alessandra Amoroso, Luciana Littizzetto e Gemma Galgani.