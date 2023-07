Mediaset, il nuovo palinsesto: Myrta Merlino a Pomeriggio 5, via Belen Rodriguez. Ilary Blasi e il giallo dell'Isola, Temptation raddoppia, c'è la Ruota della Fortuna

Mediaset cambia. Pier Silvio Berlusconi saluta Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, abbraccia Myrta Merlino, Bianca Berlinguer e Luciana Littizzetto arriva il sabato sera a Tu Si Que Vales con Maria De Filippi, che avrà anche un’edizione invernale di Temptation Island oltre a C’è Posta per te e Amici. Non si ritira nemmeno Paolo Bonolis in palinsesto con Ciao Darwin e Avanti un altro.

Bianca Berlinguer

Pier Silvio Berlusconi punta fortissimo su Bianca Berlinguer. A lei sarà affidata una prima serata, probabilmente il martedì. A lei anche una conduzione di Stasera Italia. Un programma dove si alterneranno anche Porro e Minzolini. «Io penso che Bianca Berlinguer porti Rete 4 in uno stadio ulteriore in termini di peso e profondità a tutto ciò che è legata all’attualità e politica. Al di là di destra o sinistra a me interessa il prodotto e la serietà della persona. Per me è un piccolo sogno che si realizza. Guardiamo a un pubblico più trasversale. Con lei la nostra Rete 4 cresce ancora…». Con Bianca Berlinguer arriva a Mediaset anche Mauro Corona: «Non vedo l’ora di conoscerlo!».

L'addio a Barbara D'Urso

Confermato l’addio di Barbara d’Urso. Il suo Pomeriggio 5 sarà condotto da Roma da Myrta Merlino: «Io devo ringraziare Barbara per tutto quello che ha fatto, per la sua professionalità e l’impegno. La volontà è portare anche Pomeriggio 5 ad essere un po’ più concentrato su ciò che è attualità e cronaca e giornalismo. Pensiamo che Myrta Merlino sia la giornalista giusta per fare un grande lavoro…».

Poi un retroscena svelato da Pier Silvio Berlusconi: «Barbara è venuta a chiederci prima della fine del contratto un rinnovo di due anni chiedendo una garanzia di un prime time da fare nell’anno. Da quel momento ci siamo resi conto che forse per Barbara il contenitore di Pomeriggio 5 andava stretto. Poi è nata l’ipotesi di avere Myrta Merlino e abbiamo ritenuto che sarebbe stato giusto cambiare all’inizio della stagione e non a metà anno. Con Barbara c’è un contratto fino a fine stagione: se c’è un progetto che ci piace, che piace a entrambi si potrà lavorare ancora insieme. Penso però che una discontinuità dopo tanti anni faccia bene anche a una grande professionista come Barbara d’Urso!.

Grande Fratello e L'Isola dei Famosi

Mediaset non rinuncia ai reality ma Pier Silvio Berlusconi vuole più storie, meno volgarità. «I reality sono inevitabilmente un pezzo della tv commerciale ma io vorrei, e così sarà, che gli autori si sforzassero di più a raccontare delle storie senza arrivare agli accessi».

Le fiction

Confermato Il Grande Fratello con Alfonso Signorini (ci saranno vip e nip insieme), confermata L’Isola dei Famosi (non si sa ancora però se sarà Ilary Blasi a condurla) e La Pupa e il secchione con Enrico Papi (che avrà altri due programmi, uno musicale). Presente in palinsesto come detto Temptation Island nella versione estiva e ora anche in una invernale (da trovare nome definitivo e conduttore). La novità è il ritorno de La Talpa.

Poi i film e tante fiction. La novità, non ancora è in palinsesto è che ci sarà anche Beppe Fiorello che da agosto comincerà le riprese. Ci saranno 4 serate con Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella), con Anima Gemella (Daniele Liotti), sei serate con La voce che hai dentro con Massimo Ranieri. Presenti anche tre serate con Se potessi dirti addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Poi i Fantastici 5 con Raoul Bova e Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. Nuova stagione per Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Tronchetit. Come per Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi. Tre serate dedicate anche a Bardot.

Nuovo programma per Zalone e torna La Ruota della Fortuna

Amore + Iva, lo spettacolo di Checco Zalone reduce da una catena di sold out in tutta Italia, e due nuovi show per Gerry Scotti: sono tra le proposte di spicco dell'autunno di Canale 5, annunciate da Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, nella serata dedicata alla presentazione dei prossimi palinsesti. «Tra ottobre e novembre - spiega - andrà in onda in esclusiva uno speciale tv che nasce dallo spettacolo di Zalone. È un colpo di luce per il palinsesto, siamo felicissimi». E dalla prossima stagione Scotti, oltre ad essere impegnato con Caduta libera, «condurrà Io Canto Generation, una versione evolutiva del talent per giovani cantanti, e poi, nell'arco della stagione, un' edizione rivisitata della Ruota della fortuna, che fu del grande Mike Bongiorno, in onda nel preserale». Nel 2024 cade anche il centenario della nascita di Bongiorno: «Lo celebreremo», assicura Pier Silvio.

La serie A

Il calcio? La partita della Serie A del sabato sera interessa. Ma senza fare follie. L’idea sarebbe quella di trasformare Italia 1 nel canale del calcio di Mediaset. Ma la partita sui diritti è ancora in corso.