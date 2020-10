Negramaro, conto alla rovescia per il nuovo album: l'indizio in un video - VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci siamo: è iniziato il conto alla rovescia. I Negramaro tornano con un nuovo lavoro. L'annuncio oggi in un video di pochi secondi, senza scritte né parole. Un volto coperto fin su da una maschera integrale, composta da strisce lucide, illuminato da una luce che gli gira intorno come fosse un sole. E una musica indecifrabile, quasi mistica , in sottofondo. E' l'annuncio enigmatico con cui i Negramaro annunciano sui social la novità imminente: l'uscita del nuovo disco, quasi certamente anticipato da un singolo, la sorpresa attesa da tutti i fans e non solo. Un lavoro concluso in studio subito dopo il lockdown e che segue "Amore che torni", l'ultima produzione in studio, del 2017. E' solo l'inizio: il bello sta per arrivare.