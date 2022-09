Tre big della canzone in scena con l’Orchestra della Magna Grecia: 50 musicisti per accompagnare la loro voce e i loro successi. Sono tre concerti che si annunciano davvero imperdibili quelli in programma per la terza edizione del MediTa Festival, la rassegna “che mira a trasformare Taranto in un faro musicale che illumina il Mediterraneo, il ‘mare sonante’ di omerica memoria, luogo di interconnessione culturale e culla della rinascita dei popoli”, come scrivono gli organizzatori.

Anche quest’anno la manifestazione che fa delle sonorità, della rivoluzione concettuale e dell’incontro tra pop e sinfonie classiche, attraverso la fusione tra nuovi linguaggi e l’Orchestra della Magna Grecia, i suoi tratti distintivi, sarà ospitata nella cornice della Rotonda del Lungomare. Sarà lì che, nelle tre serate, sarà possibile ascoltare Riccardo Cocciante, Achille Lauro e Malika Ayane, che a partire dalle 21.15 si esibiranno insieme ai professori dell’Orchestra, ideatrice e promotrice della rassegna insieme con il Comune di Taranto.

Domani sera il primo appuntamento: Riccardo Cocciante

Ad aprire la kermesse sarà, domani sera alle 21.15, proprio Riccardo Cocciante, cantautore con alle spalle più di 50 anni di carriera, capace di emozionare intere generazioni e regalare al pubblico capolavori come “Bella senz’anima”, “Margherita”, “Cervo a primavera” e “Se stiamo insieme”. Personalità poliedrica quella di Cocciante, che negli anni si è affacciato anche nel mondo dei musical con la composizione di opere come “Notre-Dame de Paris” e, a seguire, “Romeo e Giulietta”. Per l’occasione l’Orchestra della Magna Grecia sarà diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

Venerdì Achille Lauro

La sera successiva, venerdì alle 21.15, sarà la volta di Achille Lauro, artista camaleontico che abbiamo imparato ad apprezzare anche sul palco del MediTa, festival del quale può essere considerato a ragione il padrino. Un artista a tutto tondo, che riesce a fondere la sua voce suadente a una presenza scenica sopra le righe. Da canzoni come “Rolls Royce” e “Me ne frego” la poetica di un cantautore capace di stupire ed eccitare, ma che sa far riflettere ed emozionare con testi come “Marilù” e “16 marzo”. A dirigere l’Orchestra della Magna Grecia, come nel tour estivo di successo dello stesso Achille Lauro, il maestro Piero Romano.

Quella di sabato sarà la serata del “cadeau” inserito dal Comune di Taranto nel programma: alle 21.15 sulla Rotonda del Lungomare si esibirà l’Orchestra Mancina in un concerto con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Una formazione “nata quasi per scherzo”, lanciata dal duo di comici pugliesi Pio & Amedeo.

Domenica Malika Ayane

Domenica (sempre alle 21.15) il gran finale: Malika Ayane, la cantautrice milanese arrivata al successo prima con “Feeling better” e poi con “Come foglie” che porterà a Taranto la sua voce elegante e vere e proprie perle come “Tre cose” e “Ti piaci così”, portata anche a Sanremo nel 2021. Il suo sound ricercato ed eclettico, si mescolerà alla perfezione con le sfumature sonore che l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti saprà “cucirle” addosso.

«Il MediTa sarà un’altra esplosione di energia – ha detto il maestro Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – con un Festival del Mediterraneo che unisce, galvanizza, la musica sinfonica con pop e rock per un target da zero a novant’anni, il tutto realizzato su una meravigliosa Rotonda. Anche quest’anno avremo l’onore di avvalerci di un padrino d’eccezione: Achille Lauro con il quale, come Orchestra della Magna Grecia, abbiamo condiviso il tour estivo registrando un successo straordinario in tutta Italia: diciotto concerti, da Milano a Roma, passando per scenari suggestivi come Taormina».

La rassegna è organizzata in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, Ministero della Cultura e #Weareinpuglia, e con la collaborazione di istituti, aziende e attività del territorio: Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Five Motors, Kyma Mobilità e Programma Sviluppo.

Per informazioni, anche sui biglietti: Orchestra Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (telefono 392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it .