Jasmine: «Non ho conosciuto mia sorella Ylenia, so che era intelligentissima»

Diversamente dal gossip che da sempre circonda la famiglia, il capitolo che riguarda la scomparsa di Ylenia avvenuta ormai oltre vent'anni fa, è tra i più dolorosi per Albano, Romina e i loro figli. Anche per gli ultimi, nati dall'unione del cantante con Loredana Lecciso. Jasmine Carrisi, 19 anni e da qualche tempo un'interessante seguace delle orme del padre. In un'intervista a tutto campo sulla sua vita racconta quanto avrebbe voluto conoscere sua sorella Ylenia: «So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni», confessa in una intervista a Il Corriere della Sera.

Il rapporto con la famiglia

Jasmine è molto legata alla sua famiglia: un "rapporto speciale" ce l'ha con sua sorella Brigitta (la prima figlia di Loredana Lecciso da cui presto si trasferirà a Milano. Ma anche con Yari (il primogenito di Al Bano e Romina Power): «parliamo di musica». Così come con Romina Power «parlo di Los Angeles, dove vorrei trasferirmi».

Il futuro da artista

Per quanto riguarda il suo futuro di cantante dice che "non è facile avere un cognome famoso. Per loro non avrei dovuto fare musica". In ogni caso non duetterà con papà Al Bano: "Mai, quello mai". Con lui c'è stato un confronto sul brano di esordio di Jasmine: si sarebbe dovuto chiamare Verso Sud, ma Al Bano l'ha convinta a chiamarla Calamite. "Aveva ragione lui, però è stata una trattativa accesa". Il brano inizia con la frase "rivoglio le persone". Il testo infatti era nato durante il lockdown, quando Jasmine si è diplomata a distanza al Liceo linguistico di Lecce. «Mentre mio fratello è stato alla larga dal mondo artistico dicendo 'ci sono fin troppi cantanti in famiglia' io ho sempre saputo che avrei fatto questo».

La famiglia l'ha aiutata ? «Mi hanno incoraggiata, però mi hanno anche messa in guardia. La famiglia è il legame su cui conto di più, non c'è amicizia che tenga».