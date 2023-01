Harry e Meghan, primo appuntamento con la Peroni al pub. Lolita beve altro e fa infuriare i baresi. Ma sul panino ha ragione: «Solo rosetta e polpo, la stracciatella no»

Al primo appuntamento tra Harry e Meghan, lui ha bevuto una Peroni. Lo ha scritto lo stesso principe, duca di Sussex, figlio di Re Carlo e lady Diana, nel libro "Spare", che ha già incontrato i favori del pubblico e ha ottenuto una serie di record in Inghilterra. "Lei beveva una birra, una Ipa, e io feci come lei prendendo una Peroni", ha raccontato. La birra dei baresi protagonista del primo incontro della coppia più famosa e chiacchierata del Regno Unito. E pensare che, invece, Lolita Lobosco non la beve.

È chiaro che si tratta di una battuta, ma a Bari qualcuno non ha preso bene la scelta della fiction, popolarissima su Rai1: Luisa Ranieri, alias Lolita Lobosco, beve a due passi dal mare una birra in una bottiglia verde, che richiama chiaramente altre marche. Semplicemente un modo per non fare pubblicità a nessuno, visto che non vi è alcuna marca sulla bottiglia. Ma ai baresi è piaciuto meno, tanto che qualcuno ha ammesso sui social di aver invitato Harry e Meghan al Ciringuito, nei pressi del Margherita, ma non Lolita.

Lei stessa, però, ha chiarito un dubbio tanto caro ai baresi: il panino col polpo si mangia con la rosetta e il polpo arrosto. Stracciatella? Pomodori confit? Ma no. È ben più semplice, solo pane e polpo, spiega Lolita nell'ultima puntata. Concetto promosso. Sarebbe da far assaggiare anche a Harry e Meghan, ovviamente con una Peroni.