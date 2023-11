Grande Fratello, stasera in tv una nuova puntata: Angelica e Mirko sempre più vicini. Nomination, sondaggi e anticipazioni

Stasera in tv torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli sono pronti alla sedicesima diretta del reality che andrà in onda oggi, 2 novembre, dalle 21.30 su Canale 5. Vediamo dunque le anticipazioni.

Grande Fratello, anticipazioni stasera

Al centro della puntata di stasera ci sarà sicuramente di nuovo lo scontro tra Beatrice Luzzi e Alex Shwazer che tiene banco da ormai tre puntate.

Grande Fratello, pagelle: Vittorio, in cerca del cuore (7), Garibaldi, no comment (2), Anita, Ivan Drago (3), Alex, gambero (4), Beatrice, suprema (9), Max, acrobata (6)

Nonostante le scuse, poco convincenti, del marciatore l'attrice non abbassa i toni.

Letizia e Paolo, cosa succede

Letizia Petris e Paolo Masella sono sempre più vicini.

Dopo l'uscita di scena di Andrea, il fidanzato della fotografa che ha mandato alla concorrente una lettera al apore di addio, i due gieffini si lasciano andare a effusioni e abbracci e il web li ama.

Grande Fratello, Letizia Petris: «Paolo? Mi fa sentire al sicuro, ma non ho mai detto che mi piace»

Nonostante Letizia ci vada con i piedi di piombo l'intesa è innegabile.

Mirko e Angelica sempre più vicini

Altra legame che sta catturando l'attenzione del pubblico è quello che si è instaurato tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi, come notato anche dal conduttore Alfonso Signorini nella scorsa puntata.

Grande Fratello, Perla pubblica il “messaggio incriminato” che le aveva mandato Mirko (per cui Greta lo ha lasciato): «A voi le conclusioni»

Non si esclude l’ingresso in casa di una furiosa Greta Rossetti nel caso si andasse troppo avanti,. Intanto chi è certo non varcherà la porta rossa è Perla, l'ex di Mirko che nonostante la lettera d'amore non ha nessuna intenzione (per ora) di fare irruzione nel loft di Cinecittà, ma Signorini ci spera....

Beatrice, Giuseppe e Massimiliano, chi ci capisce qualcosa?

Intanto Beatrice e Giuseppe stanno cercando un nuovo equilibrio.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il flirt con Gerard Butler: «È andata come vanno le magie». Web in fiamme

Dopo le accuse al vetriolo che si sono lanciati ora sembrano più sereni, tant'è che l'attrice ha chiesto al bidello di intervenire qualora Massimiliano Varrese si prendesse troppa confidenza.

Le nomination

In nomination questa settimana sono finiti: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda. Il meno votato finirà al televoto per l'eliminazione della prossima puntata.

I sondaggi

Come sempre Beatrice è la regina della casa e i sondaggi la danno, come sempre, vincente. Stando agli ultimi dati infatti, al momento, la concorrente più votata è la Luzzi con il 68% delle preferenze. L’attrice è tallonata da Giselda, l’influencer delle montagne, con il 17%. Terzo posto per Alex Schwazer con 8% e ultima Fiordaliso con il 5%. La Fiorda non piace proprio.

L'appuntamento con il Grande Fratello è per stasera alle 21.30 su Canale 5.