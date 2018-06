Gerry Scotti e la nuova battuta sessista su Belen Rodriguez: «Era davanti al mio camerino...»

Balalaika fa flop. Tweet al veleno di Paola Ferrari: «Ma il calcio dov'è?»

Belen Rodriguez e la crisi con Andrea Iannone: «Ci siamo presi una pausa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata presa di mira durante la trasmissione suiDopo la battuta del Mago Forest, finisce sotto accusa l'ironia diospite del programma "Balalaika". Il popolare conduttore avrebbe pronunciato una frase sessista nei confronti della showgirl argentina.La battuta ha suscitato ilarità tra il pubblico, ma anche qualche perplessità. Chiamato in causa dalladurante il match Portogallo-Spagna, ha espresso un'opinione sulla co-conduttrice: «Belen? È stata mia dirimpettaia di camerino per circa tre anni e io ho perso sei diottrie».Poco prima era stato mandato in onda il falso numero di cellulare della showgirl. E poi con una gag con il "Facial Fitness", un attrezzo che si mette in bocca per allenare i muscoli facciali, lo sfottò infelice del Mago Forest. «Che apertura di bocca hai?» le avrebbe chiesto.