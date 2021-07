Francesco Renga, il tour per ritornare “Insieme”

Uno come lui che ha la luce nella voce non ha bisogno di molto altro: basta un palco, pochi fidatissimi musicisti, il suo pubblico e un cielo sotto cui esibirsi da far tremare. Arriva oggi a Fasano Francesco Renga con il suo “Acoustic trio” il concerto confezionato ad-hoc dall’artista per l’estate 2021, dopo le tante attese dovute alla pandemia. Il cantante si esibirà presso la nuova “Arena degli Ulivi” della scuola Bs Soccer Team a Fasano e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati