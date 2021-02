Sanremo 2021, Negramaro e Amoroso super-ospiti al Festival

Boom di pugliesi sul parco del Festival di Sanremo 2021, previsto dal 2 al 6 marzo nella città dei fiori, quest'anno blindata causa pandemia. Ma lo show continua e si preannuncia scoppiettante. Le ultime news le ha annunciate ieri il direttore artistico Amadeus, durante la conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione della kermesse musicale, insieme alle incursioni di Fiorello. Tra i 26 Big in gara ci saranno i baresi Ermal Meta e Gio Evan, mentre tra le Nuove Proposte il foggiano Gaudiano.

Tutti salentini i super ospiti annunciati dal conduttore: tornano sul palco dell'Ariston i Negramaro, la band in vetta alle classifiche con il loro ultimo album Contatto e che da ottobre torna in tour. L'altra è Alessandra Amoroso. In forse anche la presenza di Emma, ha spiegato Amadeus dicendo che Alessandra non verrà a promuovere il progetto che ha attualmente con Emma. Ognuna delle due ha anche carriere separate, ma non è detto che Emma non ci sia. A Sanremo tutto può succedere, lasciando intuire trattative in corso. Le due cantanti leccesi hanno infatti recentemente pubblicato Pezzo di cuore, un brano che le vede cantare per la prima volta insieme con una canzone tutta loro.

Dopo il successo dello scorso anno in gara con Andromeda, torna al Festival anche quest'anno, Elodie, leccese d'adozione, non per cantare ma da co-conduttrice per una sera accanto ad Amadeus, mentre per le altre serate le altre co-conduttrici finora annunciate sono Naomi Campbell e Matilda De Angelis. Due invece le presenze fisse per tutte e cinque le serate del Festiva: Achille Lauro, ogni sera in una veste diversa con cinque quadri diversi che racconteranno la sua storia e quella di tutti. L'altra è il campione di calcio Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante del Milan che, secondo quanto rivelato da Amedeus, mostrerà i suoi tanti volti, lui non è solo un calciatore, sarà tante cose. È un numero uno ma lo scoprirete durante le serate.

Altro ospite rivelato è Ornella Vanoni che sarà all'Ariston il sabato sera e che Amadeus vorrebbe accanto non solo come ospite ma come presenza femminile al suo fianco per tutta la serata. Molti ospiti sono già pronti per la firma, altri ancora sono ancora in trattative. Tra questi Adriano Celentano e Roberto Benigni, che dovrebbero presentarsi insieme: Abbiamo avuto contatti con loro, stiamo aspettando la loro risposta, sarebbe un grande regalo per tutti dice Amadeus.

Il Molleggiato, non fa capolino a Sanremo ormai dal lontano 2012, mentre Benigni è stato uno dei super ospiti dell'edizione numero 70 del Festival. Tra i nomi che Amadeus fa tra artisti e personaggi rappresentativi che gli piacerebbe avere sul palco ci sono quelli di Jovanotti, ribadendo che è un amico e, come tale, non ha bisogno d'invito; vorrebbe Loredana Bertè e l'infermiera Alessia Bonari, diventata simbolo della lotta al Covid durante ii lockdown con la sua foto del volto segnato dalla mascherina e stanchezza. Fiorello annuncia intanto che farà un omaggio a Little Tony.

Tornando ai pugliesi in gara Ermal Meta si presenta al festival 2021 con il brano Un milione di cose da dirti. Meta, oltre ad aver vinto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro presentando Non mi avete fatto niente, ha ottenuto un grande successo al Festival di Sanremo 2017, dove si è classificato in terza posizione con il brano Vietato morire. Ne sono seguiti i singoli Ragazza Paradiso e Voodoo Love, quest'ultimo in duetto con il compianto Jarabe de Palo.

Esordio al Festival per Gio Evan, classe 88 di Molfetta, con la canzone Arnica che arriva a coronamento di un percorso in cui l'artista ha esplorato numerosi linguaggi, tra cui la poesia e la scrittura. Nel 2020 ha pubblicato i singoli Regali Fatti a Mano e Glenn Miller, mentre lo scorso anno è uscito l'album Natura Molta, molto apprezzato dalla critica.

Tra i dieci giovani delle Nuove proposte spicca il 30enne foggiano Gaudiano con Polvere da sparo, brano dedicato al padre scomparso a causa di un male incurabile, artista molto apprezzato durante le fasi di selezioni ad AmaSanremo. Il cantautore ha esordito discograficamente lo scorso settembre con la pubblicazione del 45 giri digitale contenente i brani Le Cose Inutili e Acqua per Occhi Rossi.

Tra le ultime novità, dal 27 febbraio al 6 marzo torna su Rai 1 il Prima Festival il programma che racconta umori e dietro e quinte della Kermesse e quest'anno sarà condotto da Giovanni Vernia, Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus) e Valeria Graci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA