«Vorrei che sia lei a conoscere suo padre, non che qualcuno debba raccontarle di me. Avremo poco tempo per noi». Il tempo cheha avuto a disposizione per laavuta a 55 anni,, è stato ancora più breve di quanto il conduttore immaginasse. Frizzi,oggi per un'emorragia cerebrale lo aveva confessato prima che nascesse la bimba, che oggi ha 5 anni, a Vanity Fair: «Non pensavo di diventare padre, mi ero rassegnato a rinunciare ad un'altra gioia in questa vita, ma era una mia scelta. Scoprire laun po' spiazza, ma è un atto di altruismo».La piccola Stella è nata dall'unione tra Fabrizio e, che allora era la sua compagna e poi è diventata sua moglie. L'imminente paternità aveva travolto d'improvviso Frizzi, che aveva deciso di studiare manuali per futuri genitori e, si vociferava all'epoca, aveva dichiarato di essere pronto a rinunciare alla conduzione delin caso di proposta pur di restare accanto a Carlotta, negli ultimi mesi di gravidanza.Stella nacque nel maggio del 2013 e Fabrizio aveva confessato: «Diventare padre in età avanzata è una schicchera di entusiasmo e morte: da un lato è una gioia incredibile, dall'altro so che avrò poco tempo per farmi conoscere da mia figlia, ma vorrei che sia lei a sapere direttamente chi è suo padre e non che siano altri a raccontarle di me».