Diodato "fa rumore" dall'Arena di Verona deserta /VIDEO

Eurovision Song Contest si trasforma in show tv con Diodato che canta Fai rumore nella suggestiva Arena di Verona deserta. Per la prima volta in 64 anni l'Eurovision Song Contest (ESC2020) si ferma. Al suo posto Europe Shine a Light che sarà nel segno della Puglia con protagonista Diodato, che omaggerà Domenico Modugno, e la presenza di Al Bano.

Domani sera alle 21 andrà in onda su Rai 1, Rai Play, Rai 4 e Radio 2 e in 45 altri Paesi in tutto il mondo, lo show in nuovo format non-competitivo, in sostituzione dell'edizione tradizionale cancellata per la pandemia. Il cantautore tarantino rappresenterà l'Italia con Fai Rumore, brano vincitore del Festival di Sanremo 2020, già certificato disco di platino, e a pochi giorni dalla conquista del David di Donatello (unica volta che succede in Italia per lo stesso artista nello stesso anno) con la canzone Che vita meravigliosa, colonna sonora del film La dea fortuna di Ferzan Ozpetek.

«La mia musica sta facendo il giro del mondo ma io non posso seguirla ha commentato ieri mattina il cantautore salentino nel corso di una conferenza stampa in streaming e partecipare a una manifestazione come questa è una cosa bellissima. Per mia indole non riesco a guardare al lato negativo, la vita mi sta dando tanto. Con questa canzone ho pensato di raccontare l'emotività e condividerla. Pensavo di aver raggiunto il picco emotivo col Festival. Ma poi quello che è successo dopo è stato inimmaginabile. Mi ha riconnesso con la mia emotività e vederla diventare di qualcun altro, sentirla cantare dai balconi di tutta Italia, mi ha riportato a quando ero ragazzino e mi capitava di pensare: questa canzone è stata scritta per me».

L'artista rimarca come la musica sia capace di abbattere le barriere al livello politico, ed essere grande amplificatore di tematiche sociali facendo riferimento al suo progetto da direttore artistico del Primo Maggio a Taranto legato all'inquinamento e dei messaggi che la natura, con la pandemia, ci ha lanciato.

Diodato è in forza alla Carosello, stessa etichetta di Domenico Modugno che proprio in Olanda vinse l'Eurovision di 62 anni fa. «Vorrei omaggiare Modugno durante la serata. Siamo entrambi pugliesi, entrambi alla Carosello, e quando ho firmato il contratto andai a vedere sul sito se mi avevano inserito. Vedere il mio nome in lista accostato al suo è stato emozionate. Conservo quello screenshot, Modugno è per me un faro e un esempio della musica italiana nel mondo».

Diodato andrà in onda in un'Arena di Verona completamente vuota, sulla quale si staglia il tricolore. «Sentire risuonare la mia voce all'interno di quel tempio della musica mondiale è stato motivo di grande orgoglio, un'emozione fortissima. È stato come vivere in un tempo sospeso».

E riguardo alla sua vincita del David di Donatello per la miglior canzone racconta: «Ero a casa da solo sul divano, è stato emozionante, ho unito le mie due grandi passioni la musica e il cinema (il cantauore ha una laurea al Dams, indirizzo Cinema, ndr). Mi sono dedicato alla musica, ma magari un giorno diventerò anche un regista come hanno fatto alcuni colleghi. Collaborare con un grande regista come Ozpetek è stato un privilegio. Da prima che lo incontrassi, mi ha sempre ispirato. Nella mia musica c'è tanto del suo cinema».

Poi un riferimento, inevitabile, al periodo del lockdown: «Sono stato chiuso in casa, un momento molto riflessivo, ho ragionato su quello che stava succedendo dopo tutta la velocità vissuta a Sanremo e subito dopo, e ho scritto delle cose nuove che forse ascolterete molto presto».



L'idea di Europe Shine a Light è nata prendendo spunto proprio dai video in cui gli italiani hanno cantato sin dall'inizio della pandemia dai loro balconi Fai Rumore di Diodato. Lo ha affermato lo stesso Cornald Mass, consulente creativo di ESC2020. A condurre e commentare la serata saranno Flavio Insinna e Federico Russo. Insieme a Diodato, ci saranno gli artisti italiani ospiti che hanno partecipato alle ultime edizioni di ESC: Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo, oltre ad Al Bano che ha partecipato a ben tre edizioni dell'Eurovision Song Contest e racconterà le sue performance sui palchi europei. A dare un tocco glamour sarà poi Enzo Miccio che commenterà le mise più curiose della serata.

E infine spunta una bella novità per gli artisti penalizzati dalla pandemia quest'anno: Diodato potrebbe partecipare all'Eurovision Song Contest 2021. Durante la conferenza stampa il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, ha affermato in merito «valuteremo la possibilità di dare una green card a Diodato. Siamo tutti rammaricati. Potrebbe essere il primo a vincere due Sanremo consecutivi» lasciando intendere una partecipazione del cantautore tarantino anche al Festival di Sanremo 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA