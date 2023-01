Enzo Iacchetti quando torna a Striscia la Notizia? I fan: «Ci manchi, ti vogliamo al fianco di Ezio Greggio»

Perché Enzo Iacchetti non è ancora tornato a Striscia la Notizia? Sono tornati dopo le festività Ezio Greggio e il "Sior Enzino" dietro al bancone del tg satirico, ma il comico cremonese è ancora in "smart working". Nelle settimane passate Enzino era stato sostituito da Enrico Beruschi, comico della vecchia guardia di Drive In, a causa di un influenza, si era parlato di indisposizione momentanea, ma a oggi 5 gennaio di Iacchetti ancora nessuna traccia in studio. Enzo Iacchetti continua a fare da spalla a Greggio da casa, grazie a un collegamento da remoto. I telespettatori non si spiegano il motivo.

Striscia la Notizia, perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa? Ecco il motivo (e quando torna)

Enzo Iacchetti perché non è ancora tornato a Striscia?

Ma la causa è stata svelata: le puntate di Striscia che vediamo in questi giorni sono state precedentemente registrate. I servizi degli inviati sono nuovi e attuali, ma i dialoghi tra i conduttori sono stati registrati nelle settimane precedenti perché gli autori non sapevano esattamente quando Iacchetti sarebbe stato in grado di tornare in studio. Ma a preoccuare i fan probabilmente sono state le dichiarazioni che Iacchetti aveva rilasciato a La Ragione in cui parlava di depressione e morte e dell'importanza che per lui ha la musica. Ma possiamo tirare un sospiro di sollievo, Enzo Iacchetti sta bene.

Il comico impregnato con Ale&Franz a teatro

A testimonianza di questo, andando sul suo profilo instagram possiamo vedere il comico divertito ed emozionato al teatro Lirico di Milano impegnato con Ale e Franz in NatAle & Franz Show. La musica è la sua vittoria piu' grande e lo dice anche lui a gran voce. «Uno spettacolo da non perdere. Viva il Teatro, viva la musica dal vivo, viva i Maestri del sorriso».

I messaggi dei fan

Sorride, canta e balla Enzo Iacchetti che posta i suoi video a suon di «Meraviglioso». I fan sono felici di vederlo in scena di nuovo, ma tutti lo rivogliono a Striscia. «Mi manchi», «Grande Enzino! Però ora torna sul bancone di striscia con Ezio!!!» e ancora, «Torna a Striscia ti aspettiamo» e poi, «Bravissimo, ma adesso torna a Striscia».

Quando torna

Ma quando torna Enzo Iacchetti a Striscia la Notizia? Secondo alcune fonti Enzo Iacchetti tornerà a Striscia dal 7 gennaio. Poi dall'11 febbraio ci sarà il cambio di conduzione e alla guida torneranno i due palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia. per poco tempo è vero, ma siamo certi che il duo Greggio-Iacchetti terrà incollati al televisore milioni di telespettatori.