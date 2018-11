Emma, “Mondiale” lancia la boom edition di “Essere Qui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sta ferma un attimo Emma Marrone, che inanella un lavoro dopo l'altro e vive un momento di grande creatività. Dopo lo spot super hot della campagna di Tezenis che la vede testimonial della stagione fall-winter 2018, l'artista ieri ha tirato fuori un'altra novità: il prossimo 16 novembre con il suo nuovo progetto discografico Essere qui boom edition (le due 0 nel titolo formano il simbolo dell'infinito). Un album che uscirà in due differenti versioni: standard e speciale formato magazine, che la stessa artista ha interamente ideato e scritto.«È stato un percorso lungo e a tratti doloroso ma super esaltante racconta l'artista . Non avrei mai pensato di farcela davvero, di raccontare così tanto e di essere così onesta con me stessa e quindi con tutti i miei fan».Essere qui bm edition è stato anticipato ieri dal nuovo brano Mondiale in radio e disponibile in digitale: oltre al nuovo singolo e a tutti i brani del disco Essere qui, Essere qui bm edition conterrà gli altri tre inediti Incredibile voglia di niente, Nucleare e Inutile canzone.Sui social, Emma ha anche svelato la cover di Essere qui boom edition, uno scatto del fotografo Tony Thorimbert che cattura la sua vera essenza.«Ho iniziato a lavorare a questo progetto tanto tempo fa ha sottolineato . Ripenso a tutte le volte che scrivevo pagine e pagine di pensieri e poi cancellavo tutto, fino a quando, dopo aver scavato a fondo nell'anima, iniziavo a vedere il mio volto dentro le parole, così com'è senza trucco. Oggi lo vedo completo e finito e sono fiera felice e super emozionata per questa bella novità. Buona vita Boom: spero tu sia il primo numero di una lunga serie; fino a quando avrò delle cose da dire». Dopo la prima parte del tour Essere qui, a febbraio 2019 Emma, con la sua inconfondibile grinta, tornerà a calcare il palco dell'Exit, il suo personale club musicale, per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con i brani estratti da Essere qui, Essere qui bm edition e tante altre grandi sorprese.Il tour, come promesso ai fan di casa, partirà dalla Puglia, per l'esattezza da Bari, dove il 15 febbraio farà tappa al Pala Florio, per proseguire il 16 a Reggio Calabria, il 18 a Eboli, il 20 a Livorno, il 22 ad Ancona, il 23 a Bologna, il 26 a Milano, il 27 a Brescia e il 1 marzo a Roma.