"Elisir", il singolo dei Magnitudo 12 è un inno alla musica

Si chiama Elisir il pezzo firmato da Magnitudo 12 e arrangiato e prodotto da Antonio "Treble" Petrachi (Lu professore). La giovane formazione, con l'aiuto dello storico musicista salentina, fondatore dei Sud Sound System, ha dato alla luce un pezzo molto orecchiabile e convincente, accompagnato da un videoclip tutto made in Salento.

«L'idea di questo brano - spiegano - è nata durante le lunghe giornate di lockdown, ed è stato un meraviglioso diversivo al grigiore di quei giorni. Un'ode alla musica. Il nostro personale elisir è stata proprio lei, la musica, che ha trasformato emozioni negative in voglia di fare in tutta libertà, anche da quando la libertà è diventata un'utopia». Il brano è tratto dal loro primo album ufficiale "12 giri", attualmente in lavorazione.