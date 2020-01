Drupi, incidente in diretta a Vieni da me: «Questo lo uccido, porco c***». Caterina Balivo reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. Drupi, incidente in diretta a Vieni da me : «Questo lo uccido, porco cane». Caterina Balivo reagisce così. Oggi, il cantante di Pavia, ospite nel salotto pomeridiano di Rai1, è stato protagonista di un piccolo inconveniente, che ha spinto la conduttrice a intervenire. Ma andiamo con ordine.

Drupi ha partecipato allo spazio della trasmissione chiamato Album di Famiglia. Caterina Balivo fa accomodare il cantante su un divano bianco per mostrargli delle foto. Ma lì iniziano i "guai". Drupi sembra non apprezzare il divano, inizia a scivolare in avanti ed esclama ironico: «Quello che ha fatto questo divano lo uccido, porco cane». L'artista non riesce a star seduto su quei cuscini. Interviene allora Caterina Balivo, che stacca il cuscino dello schienale e lo utilizza come rialzo per il cantante.

Ma Drupi continua a scivolare. Alla fine, il cantante riesce a trovare una posizione e Caterina Balivo si alza per ricomporre il divano: «Me l'hai distrutto!». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 20:50

