Al Bano, entusiasmo con i fan della Casa di carta sulle note di "Felicità"

Incontri d’eccezione. All’interno de “La Casa di Carta” sono tutti pazzi per le canzoni italiane. Lo abbiamo visto nella serie principale, dove il tema di “Bella ciao”, ma anche di “Ti amo” di Umberto Tozzi” e di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato, hanno fatto spesso da filo conduttore per diverse scene. E ora nell’attesissimo spin-off della serie Netflix, intitolato “Berlino”, a dominare è ”Felicità”, di Al Bano. Che a sorpresa raggiunge il palco della Terrazza del Pincio, dove migliaia di fan di ogni età sono in attesa del cast della nuova serie.

Canta il suo celebre brano dal vivo. Ed è folla di flash e di gridolini di approvazione. L’artista pugliese è ben presto affiancato alla ribalta da tre protagonisti del nuovo cast: Pedro Alonso (Berlino), che cattura gli sguardi delle ragazze presenti, Michelle Jenner (Keila) e Tristán Ulloa (Damián). Tra la folla, che si esalta alla vista dei propri beniamini, alcuni sfoggiano la famosa maschera di Dalì della serie spagnola, altri la tuta rossa dei protagonisti e la mise del mefistofelico “professore” mentre qualcuno sventola dei cartelloni con affettuose frasi dedicate alle star.

L'entusiasmo

Ci sono inoltre molti influencer e YouTuber.

«Sono un grande appassionato delle canzoni del Belpaese - dice Alonso in spagnolo - in particolare quelle neomelodiche». Poi tenta qualche frase in italiano e si concede un bagno di folla con selfie e autografi. Perché la serie "La Casa di Carta" ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua trama avvincente e i personaggi iconici. L'appuntamento è a dir poco allettante per tutti quei supporter che non vedono l'ora di assistere al prequel del prodotto che ha ottenuto milioni di incassi e un successo quasi senza precedenti. Ma di cosa tratterà la prima stagione dello spin-off? "Berlino" si concentra su una delle rapine più riuscite e meravigliose dell'incredibile personaggio interpretato da Alonso, che riprende il ruolo dello scaltro ladro dedito al piacere: Berlino. E grande attesa per l'anteprima dei primi episodi, che si svolge qualche ora dopo al The Space Cinema Moderno. Qui sono prenotati, oltre ai magnifici tre del Pincio e Al Bano, Alba Parietti e i Jalisse. Ed è ancora bagno di folla tra fan e curiosi.